Ljubavna priča koja trese Bruxelles i Pariz: Mogući predsjednički kandidat obnovio vezu s europskim povjerenikom

Bivši francuski premijer i mogući predsjednički kandidat Gabriel Attal potvrdio je da je obnovio vezu s europskim povjerenikom za industriju Stéphaneom Séjournéom, što je otvorilo pitanja mogućeg sukoba interesa uoči izbora

U intervjuu za televiziju TF1 Attal je rekao da je riječ o ‘ljubavi na prvi pogled’, ističući da njihova veza traje godinama, uz prekide i pomirenja. Par je bio u građanskom partnerstvu od 2017. do 2022., dok je Attal obnašao više ministarskih dužnosti, uključujući i onu glasnogovornika vlade, a Séjourné bio savjetnik predsjednika Emmanuela Macrona prije nego što je postao zastupnik u Europskom parlamentu. Nakon toga su se razišli na dvije godine, piše Politico. Na pitanje jesu li ponovno zajedno nakon što je Macron raspisao prijevremene izbore 2024., Attal je odgovorio: ‘Da, nikada zapravo nismo izgubili kontakt… nastavili smo razgovarati kao da nismo željeli da prekid bude konačan. Osjećam se iznimno sretnim’, dodao je.

No obnova njihove veze mogla bi izazvati potencijalni sukob interesa s obzirom na Attalove političke ambicije. Bivši premijer, koji je zastupnik i čelnik Macronove stranke Renaissance, ne skriva da se namjerava kandidirati na sljedećim predsjedničkim izborima. Séjourné, kao član Europske komisije, dužan je djelovati neovisno o nacionalnim interesima, a njegov mandat traje i nakon 2027. godine, kada bi Francuska trebala dobiti novog predsjednika. Ako bi Attal pobijedio na izborima, riječ bi bila o situaciji bez presedana, jer ne postoje jasna pravila o osobnim odnosima između europskih povjerenika i čelnika država članica. Attal započinje turneju po Francuskoj i krajem svibnja održat će skup u Parizu. U intervjuu za tjednik Le Point rekao je da zna ‘kako voditi Francusku’ te radi na prijedlozima u području zdravstva, ustavnih reformi i radnih odnosa. Séjournéov ured nije komentirao upit.