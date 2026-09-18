RAPRODAN JE

Ljevica u Njemačkoj zaziva otkazivanje Thompsonova koncerta: 'Ne radi se samo o listi pjesama'

I.H./Hina

18.09.2026 u 15:17

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Zastupnički klub stranke Ljevice u frankfurtskoj gradskoj skupštini ponovo je zatražio zabranu koncerta Marka Perkovića Thompsona u tom gradu 13. studenoga jer je na prethodnom nastupu u Vukovaru "veličao fašistički ustaški režim"

„Koncertom u Vukovaru su stvorene nove činjenice: Thompson je osobno izrekao ‚Za dom' na što mu je publika uzvratila 'Spremni'", objašnjava se u zahtjevu Ljevice.

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"Osim toga su dronovima prikazani simboli HOS-a, paramilitarističke formacije radikalno desničarske Hrvatske stranke prava…To nije bila nikakva akcija pojedinih fanova nego dio predstave“, priopćila je predsjednica zastupničkog kluba u gradskoj skupštini Daniela Mehler-Wuerzbach.

Ljevica u Frankfurtu je stoga od uprave dvorane Jahrhunderthalle tražila preispitivanje odluke da dopusti koncert. Dvorana Jahrhunderthalle u privatnom je vlasništvu i grad ondje nema ingerencija nad koncertima.

Thompson na koncertu u Vukovaru
  • Thompson na koncertu u Vukovaru
  • Thompson na koncertu u Vukovaru
  • Thompson na koncertu u Vukovaru
  • Thompson na koncertu u Vukovaru
  • Thompson na koncertu u Vukovaru
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Thompson na koncertu u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Za zabranu Thompsonova koncerta ranije se založila i stranka Zelenih, druga po redu najjača stranka u Frankfurtu.

Kršćansko-demokratska unija (CDU), koja je na vlasti u Frankfurtu, također se na početku protivila Thompsonovom nastupu karakterizirajući njegov koncert kao „pogrešni signal“, ali je nakon nekoliko dana promijenila stav obrazlažući to tvrdnjom da joj je organizator zajamčio da na koncertu neće biti izvođene „pjesme iz ratnih devedesetih o kojima se u javnosti raspravlja“.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
  • Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
  • Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
  • Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
  • Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
  • Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
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Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

„Koncert u Vukovaru je pokazao da se ne radi samo o listi pjesama. Tko i dalje ustraje na koncertu mora biti spreman objasniti kako ove slike pristaju uz vlastite kriterije objekta Jahrhunderthalle koji se poziva na raznolikost, svjesnost i isključivanje svakog oblika radikalne propagande“, zaključila je Mehler-Wuerzbach.

Ljevica je ranije zatražila i da se zabrani Thompsonov koncert u Stuttgartu 7. studenoga

Oba koncerta Marka Perkovića Thompsona rasprodana su nekoliko sati nakon što su ulaznice puštene u prodaju. 

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