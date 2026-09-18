Ljevica u Njemačkoj zaziva otkazivanje Thompsonova koncerta: 'Ne radi se samo o listi pjesama'

Zastupnički klub stranke Ljevice u frankfurtskoj gradskoj skupštini ponovo je zatražio zabranu koncerta Marka Perkovića Thompsona u tom gradu 13. studenoga jer je na prethodnom nastupu u Vukovaru "veličao fašistički ustaški režim"

„Koncertom u Vukovaru su stvorene nove činjenice: Thompson je osobno izrekao ‚Za dom' na što mu je publika uzvratila 'Spremni'", objašnjava se u zahtjevu Ljevice.

"Osim toga su dronovima prikazani simboli HOS-a, paramilitarističke formacije radikalno desničarske Hrvatske stranke prava…To nije bila nikakva akcija pojedinih fanova nego dio predstave“, priopćila je predsjednica zastupničkog kluba u gradskoj skupštini Daniela Mehler-Wuerzbach. Ljevica u Frankfurtu je stoga od uprave dvorane Jahrhunderthalle tražila preispitivanje odluke da dopusti koncert. Dvorana Jahrhunderthalle u privatnom je vlasništvu i grad ondje nema ingerencija nad koncertima.

Thompson na koncertu u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+6 Thompson na koncertu u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Za zabranu Thompsonova koncerta ranije se založila i stranka Zelenih, druga po redu najjača stranka u Frankfurtu. Kršćansko-demokratska unija (CDU), koja je na vlasti u Frankfurtu, također se na početku protivila Thompsonovom nastupu karakterizirajući njegov koncert kao „pogrešni signal“, ali je nakon nekoliko dana promijenila stav obrazlažući to tvrdnjom da joj je organizator zajamčio da na koncertu neće biti izvođene „pjesme iz ratnih devedesetih o kojima se u javnosti raspravlja“.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL







+14 Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL