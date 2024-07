Letica: Zabrinjavajuće je to što Rusi napreduju na cijeloj crti bojišnice

Situaciju na ukrajinskom bojištu za HTV-ov Studio 4 komentirao je stručnjak za sigurnosne politike Ante Letica. On smatra da je zabrinjavajuće to što ruske snage napreduju.

'Pomalo napreduju na svim bojišnicama, na cijeloj crti bojišnice i to je ono što zabrinjava. Ne može se to riječima opisati, to je klaonica - tisuće mrtvih. Rusi za to svoje napredovanje plaćaju ogromnu cijeno, ogromnim žrtvama, ali i gubicima u tehnici i drugim sredstvima. Dakle, dolazi do sve jače i jače eskalacije. Rusi pomalo napreduju, unatoč pomoći, organizaciji, novcima, oružju, streljivu koje Ukrajina dobija', rekao je Letica.