Airbusov A320 najprodavaniji je zrakoplov na svijetu: S trona skinuo ikonu zračnog prometa

Airbusov putnički mlažnjak A320 pretekao je u utorak isporukama Boeingov 737 i zasjeo na prvo mjesto svjetske ljestvice najpopularnijih putničkih zrakoplova u povijesti, pokazali su podaci britanske savjetodavne tvrtke Cirium

Europski div isporučio je noćas zrakoplov A320 saudijskom avioprijevozniku Flynasu, čime su isporuke tog tipa zrakoplova od izlaska na tržište 1988. godine dosegnule 12.260 letjelica, pokazuju podaci Ciriona. Boeing 737 držao je titulu najpopularnijeg putničkog zrakoplova od 90-ih godina prošlog stoljeća. Uprava Airbusa nije odmah komentirala podatke koje je prikupila britanska savjetodavna kompanija. Boeing i Airbus isporučili su kupcima ukupno više od 25.000 uskotrupnih zrakoplova, koji su izvorno projektirani za prijevoz putnika od manjih zračnih luka do velikih čvorišta zračnog prometa da bi kasnije ušli u flote niskobudžetnih avioprijevoznika.

Trebalo im je 40 godina Airbus je krenuo u kampanju kako bi ih pridobio i iskoristio priliku koju mu je otvorilo Boeingovo smanjenje proizvodnje zbog slabije potražnje nakon terorističkog napada od 11. rujna 2001. godine. Europski koncern već je proizvodnjom pretekao Boeing i zasjeo na poziciju vodećeg svjetskog proizvođača, ali obaranje rekorda na tržištu uskotrupnih zrakoplova vrhunac je četrdesetogodišnje transatlantske bitke za tržišni udio, napominje Reuters. Projekt zrakoplova A320 pokrenut je 1984., u vrijeme kad su se mnogi pitali hoće li Airbus 'preživjeti' još jedno desetljeće, opterećen nesuglasicama o strateškom pristupu i podjeli poslova između partnerskih država Francuske, Njemačke, Španjolske i Britanije i projektima dvaju komercijalno neuspješnih širokotrupnih zrakoplova.