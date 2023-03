Leinert Novosel: Možemo uvijek testira s kime može; Maldini: SDP je oslabljen kao rijetko kada

O aktualnoj političkoj situaciji u Dnevniku HTV-a govorli su profesorica Smiljana Leinert Novosel s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i politolog Pero Maldini.

Smiljana Leinert Novosel rekla je kako se cijeli susret u Splitu zbivao se pod nazivom - od lokalne do nacionalne politike.

- Prvi trenutak koji ih povezuje bio je prilika razgovarati o lokalnim problemima. Nalaze se na čelu velikih gradova opterećenih brojnim problemima. Nije Puljak razgovarao samo s Tomaševićem, već i s drugim gradonačelnicima. To aktivno rade i to je svakako dobro. U toj razmjeni iskustava može se puno toga dogovoriti i postići, ali to je testiranje za postojeću moguću koaliciju koja će se dogovarati kroz neko vrijeme. Čini mi se da su ideološki slični. Možemo uvijek testira s kime može. Ako je s SDP-om postigao dogovore, sad je potrebno privući još nekoga tipa Centar, koji bi se mogao priključiti toj grupaciji, rekla je.