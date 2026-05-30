Legionela na zagrebačkom fakultetu: Evo kako se bakterija prenosi i koje simptome ne smijete ignorirati

Zaraza legionelom najčešće nastaje udisanjem sitnih kapljica vode koje sadrže bakteriju. To se može dogoditi tijekom tuširanja, korištenja klima-uređaja, fontana ili drugih sustava koji stvaraju vodenu paru i aerosol. Važno je naglasiti da se legionela ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

Legionela je bakterija koja se prirodno može nalaziti u vodi, a najčešće se razvija u sustavima tople vode, klimatizacijskim uređajima, tuševima, cijevima, bazenima i rashladnim tornjevima. Posebno joj pogoduju mlaka i stajaća voda te loše održavani vodovodni sustavi.

Bakterija može uzrokovati tzv. legionarsku bolest, teži oblik upale pluća koji može biti ozbiljan, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, pušače i osobe oslabljenog imuniteta.

Simptomi se najčešće pojavljuju dva do deset dana nakon izlaganja bakteriji, a uključuju visoku temperaturu, kašalj, otežano disanje, zimicu, bolove u mišićima, glavobolju i izražen umor. U težim slučajevima može doći do razvoja teške upale pluća i komplikacija koje zahtijevaju bolničko liječenje.

Kod nekih osoba legionela može izazvati i blaži oblik bolesti poznat kao Pontiac groznica, koja nalikuje gripi i prolazi bez ozbiljnijih posljedica.

Legionarska bolest liječi se antibioticima, a uspješnost liječenja uvelike ovisi o brzom prepoznavanju simptoma i pravodobnoj terapiji. U težim slučajevima potrebna je hospitalizacija i liječenje kisikom.

Stručnjaci upozoravaju da su redovito održavanje i dezinfekcija vodovodnih i klimatizacijskih sustava ključni za sprječavanje širenja bakterije, posebno u velikim zgradama, hotelima, bolnicama i studentskim domovima.