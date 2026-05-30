Drama na zagrebačkom fakultetu: U vodi otkrivena opasna legionela

M. Šu.

30.05.2026 u 17:38

Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu potvrđena je pojava bakterije legionela u dijelu sustava tople vode, pokazali su preliminarni nalazi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Nakon zaprimanja rezultata odmah su uvedene zaštitne mjere, a studenti i zaposlenici upozoreni su da do daljnjega ne koriste tuševe te da vodu iz slavina na fakultetu ne koriste za piće, piše Dnevnik.hr

S fakulteta poručuju kako se situacija prati u suradnji s nadležnim službama, dok se čekaju konačni nalazi analize koji bi trebali pokazati puni opseg problema.

Pojava legionele izazvala je zabrinutost među studentima i zaposlenicima, posebno zbog činjenice da je riječ o bakteriji koja se može širiti putem vodenih sustava i izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, osobito kod starijih osoba i kroničnih bolesnika.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da konačni nalazi još nisu dovršeni te da će više informacija biti poznato nakon završetka svih analiza.

