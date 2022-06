Lavrov za RTRS: Zapad tjera Hrvate da prihvate da će ih i dalje u BiH predstavljati Bošnjaci

Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Rusije, rekao je u razgovoru za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS) da je Zapad prešutio oštrinu problema u Ukrajini i da se stvorio utisak da se u ovoj zemlji prije 24. veljače ništa nije događalo

'Bombardirali su ih samo zbog toga što su odbili prihvatiti rezultate antiustavnog državnog udara, što su odbili živjeti u okviru neonacističkih pravila, potpuno rusofobnih, potpuno ekstremističkih, koji zapravo, ponavljaju sve temeljne tradicije Trećeg Reicha i poštuju kao junake one ljude koji su u to doba surađivali s nacistima', rekao je Lavrov.

Dodao je da Zapad radi sve da bi u okviru tzv. reforme biračkog procesa natjerao Hrvate da prihvate da će ih, kao i prije, u zajedničkim institucijama BiH predstavljati Bošnjaci ili ljudi koji su potpuno politički suglasni sa Bošnjacima.

"Ne želim reći da Bošnjaci nisu u pravu u nečemu, ali dejtonska načela zahtijevaju suglasnost tri konstitutivna naroda. I, što se tiče samostalnosti BiH, obratite pažnju, Amerikanci imaju posebnog ambasadora koji je nadležan za provođenje biračkih reformi u BiH, i to u mnogome govori koliko su samostalne vlasti u Sarajevu', rekao je.

Smatra da Christian Schmidt nema legitimitet visokog predstavnika jer nije izabran u skladu s procedurom.

'Takav nelegitimni izbor Zapad je odobrio jer želi manipulirati Bosnom i Hercegovinom zbog svojih interesa i od BiH napraviti još jednu bazu za širenje NATO na Balkanu', rekao je Lavrov.

Uvjerenja je da će Zapad pokušati iskoristiti Bošnjake i stvoriti još jedno bezakonje.

'Ono što se radi prema Dodiku je zaista jako uznemirujuće, zato što je on u suštini jedan od vrlo malog broja političara koji se realno bori za dejtonske principe. On ništa nije učinio u Republici Srpskoj i u okviru Predsjedništva BiH što je suprotno Dejtonskom sporazumu. To upravo rade zapadnjaci i nažalost, to rade Bošnjaci, zato što Zapad želi iskoristiti Bošnjake da bi oduzeo narodima u BiH identitet i pretvorio i Srbe i Hrvate i Bošnjake u neko civilno društvo', kazao je Lavrov.