Lauc smatra da smo na vrhuncu: Vjerujem da je to sada neki maksimum i da će Zagreb nastaviti padati, a Hrvatska ne bi smjela više narasti

'Budi nadu da u Zagreb i Zagrebačkoj županiji brojevi zaraženih ili blago padaju ili barem stagniraju i ne rastu. To znači mjere djeluju, ljudi se čuvaju i napokon su shvatili da se ne radi o prevari i da je to opasna bolest. Vjerujem da je to sada neki maksimum i da će Zagreb nastaviti padati, a Hrvatska ne bi smjela više narasti', izjavio je u Dnevniku HTV-a profesor doktor Gordan Lauc, član Vladina Znanstvenog savjeta

V'ažno je razumjeti da brojeve koje gledamo i komentiramo nisu brojevi zaraženih u Hrvatskoj, to su brojevi potvrđenih slučajeva, čovjeka koje smo testirali i pokazali da su zaraženi, stvarno zaraženih ima puno više, nitko ne zna točno koliko, ali su procjene da je negdje između 5 i 10 puta više stvarno zaraženih. U zadnjih 6 tjedana smo potvrdili oko 4 posto odrasle populacije i vidimo da je u Hrvatskoj u zadnjih mjesec i pol dana zaraženo sigurno preko 20 posto ljudi. Dakle, nema potencijala za neki veliki rast. Naravno ako provedemo antigensko testiranje, naći ćemo veći broj ljudi, ali to nije zato što je došlo do porasta zaraze nego zato što smo pronašli sve zaražene slučajeve', objasnio je Lauc za HRT.

Smatra da tijekom ove zime nećemo uspjeti cijepiti dovoljan broj ljudi da bi zaustavili pandemiju, moraju se dobiti dvije doze, ako krenemo u siječnju, kaže, prvi ljudi će dobiti dvije doze krajem siječnja i početkom veljače, tjedan dana nakon toga su zaštićeni i to će biti one ugrožene skupine. Šira populacija će se početi cijepiti u veljači, prije polovine ožujka teško će većina nas biti zaštićena a do onda ćemo već ponovno imati efekt proljeća kada će se sam virus početi povlačiti. 'Vjerujem da će pandemija biti gotova na proljeće kada veliki broj ljudi preboli i kada budemo cijepili velik broj ljudi', izjavio je. Naglasio je kako najnovije ankete govore da bi se 60 posto ljudi cijepilo. Kaže da ovo što vidimo danas u našim bolnicama je najbolja kampanja za cjepivo koja može postojati i ne vjeruje da neće biti velikog otpora za cijepljenje.