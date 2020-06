Lauc: Koronavirus se nije promijenio, ali težina bolesti danas je manja

Znanstvenik Gordan Lauc osvrnuo se na epidemiju koronavirusa te nedavni rast novooboljelih. Smatra da se virus nije promijenio, ali da je očito da je težina bolesti danas širom Europe daleko manja

"Ono što vidimo u cijeloj Europi jest da ima jako malo bolesnih ljudi, da vrlo malo ljudi umire, iako u određenim zemljama vidimo da postoje zaraženi ljudi. U ovom trenutku teško je objasniti zašto je to tako", kazao je znanstvenik Gordan Lauc referirajući se na rast broja novih slučajeva zaraze koronavirusom, prenosi N1.

"Mi provodimo neka istraživanja koja će dati jednu od hipoteza kako to možemo objasniti, no to ćemo znati tek negdje za desetak dana. Ono što mi znamo danas je da virus se nije promijenio. Virus se ne može tek tako promijeniti, jer ne postoji jedan virus, postoje milijuni ljudi koji su zaraženi. U svakom od njih postoje milijarde virusa i ne može se u jednom trenu promijenti virus u svim tim ljudima.

Ali očito je da mi vidimo da je težina bolesti danas širom Europe daleko manja. Moje osobno mišljenje - za koje u ovom trenutku nemam čvrsto uporište, ali nadam se za jedno deset dana će biti drugačije - jest da se tu radi o onoj temeljnoj funkciji mukozne barijere koja nas štiti od virusa zadnijh nekoliko milijuna godina, a mi ju inaktiviramo zimi", objasnio je Lauc, dodavši kako virus ljeti organizam ne pogađa jednako teško kao zimi.