Kutleša poslao važnu poruku povodom Svjetskog dana siromaha

U kapeli sestara Misionarki ljubavi - sestara Majke Terezije nadbiskup Kutleša je kazao da će siromaštvo uvijek biti prilika za „odjelotvorenje Isusove želje da njega samoga prepoznamo u siromasima“, navodi se u priopćenju Nadbiskupije.

Govoreći o Papinoj poruci za Svjetski dan siromaha Kutleša je naglasio kako "kršćanska nada nije bijeg od ovoga svijeta, nego poziv na preuzimanje odgovornosti za svije t, među kojima je i otklanjanje strukturalnih uzroka siromaštva ".

"Kada svijet zahvati hladnoća egoizma, kršćani su pozvani uložiti ognjište dobrote. Bog želi da i mi budemo siromašni duhom; svjesni da bez njega nemamo ništa; otvoreni nadi njegove dobrote. Tek tada možemo služiti drugima ne uzdižući se iznad njih, nego ljubeći ih kao svoju braću. To posebno vrijedi za one koji pomažu siromasima, bilo materijalno, bilo duhovno. Činimo to u poniznosti, svjesni da sami puno toga moramo naučiti od onih kojima služimo", poručio je Kutleša.

„Trud oko uklanjanja uzroka siromaštva djelo je pravednosti i nikada ne smije izostati u društvu", kazao je.

Na misi na kojoj je koncelebrirao veliki broj crkvenih dužnosnika, Kutleša je naglasio da siromasi za Crkvu nisu nešto sporedno, nego oni koji potiču Crkvu da „uvijek iznova pronalazi nove oblike življenja Evanđelja danas."