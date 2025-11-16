Užas u BiH: Kod Autobusnog kolodvora u Mostaru ubijena žena

Kako je za Klix.ba izjavila glasnogovornica MUP-a Ilijana Miloš, dojavu o ovom slučaju zaprimili su u 18 sati.

'Policija je odmah izašla na mjesto zločina. Ubijena je jedna ženska osoba, a muškarac koji je izvršio ubojstvo je uhićen', rekla je.

Policija trenutno obavlja očevid, a sa svim detaljima upoznat je i dežurni tužitelj. Za sada nisu poznati motivi zločina, a policija će se očitovati nakon prikupljanja svih dokaza.