Užas u BiH: Kod Autobusnog kolodvora u Mostaru ubijena žena

I.V.

16.11.2025 u 20:56

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Večeras je u Mostaru ubijena ženska osoba, potvrdilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije. Ubojstvo se dogodilo na Trgu Ivana Krndelja, u blizini Autobusnog kolodvora na istočnoj strani Mostara

Kako je za Klix.ba izjavila glasnogovornica MUP-a Ilijana Miloš, dojavu o ovom slučaju zaprimili su u 18 sati.

'Policija je odmah izašla na mjesto zločina. Ubijena je jedna ženska osoba, a muškarac koji je izvršio ubojstvo je uhićen', rekla je.

Policija trenutno obavlja očevid, a sa svim detaljima upoznat je i dežurni tužitelj. Za sada nisu poznati motivi zločina, a policija će se očitovati nakon prikupljanja svih dokaza.

