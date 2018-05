Povjerenstvo za sukob interesa nezadovoljno Kuščevićevim prijedlogom: To je više koraka unatrag

Šefica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Nataša Novaković osvrćući se na nacrt novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa Ministarstva uprave kojim se predviđa radikalno smanjivanje ovlasti, pred novinarima je prvo poručila kako on 'nije došao u javnost' iz toga Povjerenstva

'Ministarstvu uprave smo dostavili svoje teze za promjene zakona u siječnju ove godine. Tada je došlo do izbora novog Povjerenstva i do 8. ožujka se ništa nije događalo', rekla je Novaković napominjući kako se u svezi toga nacrta nije ništa događalo do 9. svibnja kada im je stigao radni nacrt kojega je izradilo Ministarstvo. Tada su ga prvi puta i vidjeli, ali se na njega nisu mogli očitovati jer ga, kako je rekla na konferenciji za novinare, nisu ni pročitali.

Tek na sastanku ovoga utorka svi članovi skupine, objasnila je predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Nataša Novaković prenosi N1, osim Ministarstva uprave složili su se kako prijedlog koji je stigao iz Ministarstva 'nije dobar temelj'. Potom su preuzeli obvezu da sami naprave novi prijedlog izmjena.