Lik i djelo Tomislava Tolušića: Dizao si spomen-ploče, na internetu lajao kao Roks, a danas se vadi iz seks afere

Slučajno ili ne, afera oko navodno lažnih fotografija potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića s prostitutkom u krilu i kokainom pod nosom zasjenila je i prostačke incidente u Saboru, i obitelj Đakić, i aferu SMS/elitna prostitucija..., a u drugi plan svakako je gurnula i propalu nabavu vojnih aviona te njezine neugodne političke i poslovne krakove

'Bravo Kiro, bravo Jopa, bravo Tole! Bravo HDZ! I ja sam zadovoljan Tolušićem jer je stvarno osvježenje u ovoj učmaloj županiji i stvarno se trudi. Župane, svaka čast! Samo tako, ne obaziri se na ove jadnike', napisao je Tolušić. Problem je, međutim, što je istodobno ispisao uvrede lokalnom SDP-ovcu Bori Milivojeviću i nazvao ga 'običnim lopovom koji navodno uzima pinku', pa je ovaj podnio prijavu. Istragom se došlo do Roksovog stvarnog identiteta, a župan je na koncu bio prisiljen priznati da je on osobno ispisivao laude sebi i uvrede konkurentima. Zbog ovog posljednjeg osuđen je i dobio je kaznu od nešto više od pet tisuća kuna.

U kratkotrajnoj vladi Tihomira Oreškovića (odnosno Tomislava Karamarka) imenovan je za ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u čemu se - kako je neizravno posvjedočila njegova nasljednica Gabrijela Žalac - nije previše iskazao. 'Kada govorimo o isplaćenim sredstvima, onda moramo reći da nismo imali što praktički ni ovjeriti jer nije bilo natječaja u prošloj godini, a to su stvari kojima svjedočimo', objasnila je nedugo nakon preuzimanja dužnosti. Ipak, kao važan kadar slavonskog HDZ-a Tolušić je bio predodređen za visoke dužnosti, pa ga je u Plenkovićevoj vladi dopao iznimno opsežan i zamršen resor poljoprivrede.

Smatralo ga se vrlo bliskim zamjeniku predsjednika stranke Milijanu Brkiću, pa u nekim prilikama čak i spominjalo kao mogućeg premijera ili predsjednika stranke: u ljeto 2016. godine otvoreno je priznao da je spreman preuzeti mjesto predsjednika Vlade 'kada bi se to od njega tražilo', a nešto kasnije spekuliralo se da bi upravo on mogao biti zaštitno lice unutarstranačkog desničarskog udara na Plenkovića jer za sobom ne vuče afere, ima solidan imidž u javnosti i prihvatljiv je velikom broju HDZ-ovih utjecajnih ogranaka. Ostalo je zapisano i to da je svojedobno žestoko branio tadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka i govorio da 'nema razloga za njegovu ostavku', da bi samo desetak dana on bio prvi HDZ-ovac koji ju je otvoreno zatražio.