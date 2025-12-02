Kum 'cinkao' Srđana Mlađana Andriji Jarku: 'Siguran je da će ga pokušati ubiti'

Optužnica za poticanje na teško ubojstvo protiv Srđana Mlađana podignuta je temeljem svjedočenja njegova kuma Željka Bijelića u emisiji Dosje Jarak

Nova optužnica potvrđena je Srđanu Mlađanu. Čovjek koji odslužuje kaznu zatvora od 29 godina zbog trostrukog ubojstva i pljače banke sad se na teret stavlja da je drugom zatvoreniku u Lepoglavi, svom kumu Željku Bijeliću, rekao da mora oteti i ubiti sve koji su svjedočili protiv njega. Potencijalni novi sudski proces, a i kazna koja bi iz toga mogla proizaći, produljit će Mlađanov boravak u zatvoru. On je, naime, trebao izaći 2027. godine. Zanimljivo, optužnica je podignuta na temelju svjedočenja Mlađanova kuma u emisiji RTL-a Dosje Jarak. Sam urednik i voditelj te emisije, Andrija Jarak kaže da nije baš uobičajeno podizati optužnice na temelju intervjua na televiziji.

Strah za život "To mi nekako sugerira da su istražitelji barem sedam puta pregledali svaku izjavu koju je u našoj emisiji dao krunski svjedok Željko Bijelić, Mlađanov kum, i da su usporedili to s dokazima koje i sami imaju. Dakle, spominje se ta famozna bilježnica, spominju se imena koje je Bijelić nama rekao u emisiji i ono što je Mlađan tražio od njega. Tako da nisam iznenađen da je ova optužnica potvrđena jer smo imali neke signale da su svi ti dokazi podudaraju i da je ono što je svjedok govorio u našoj emisiji uistinu relevantno. Sumnjam da bi istražitelj tek tako podignuli optužnicu bez da nisu imali valjane dokaze", rekao je Jarak za RTL Danas. Zbog svog istupa, kaže Jarak, Bijelić danas strahuje za svoj život i tvrdi da je gotovo siguran da će ga Mlađan preko svojih ljudi pokušati ubiti. "Srđan ima jednu bilježnicu koja mu je oduzeta zbog sigurnosnih razloga, u kojoj on opisuje kome, što i zbog čega će raditi kad izađe van. Tražio je da ja ubijem ljude koje se nalaze u toj bilježnici", posvjedočio je Bijelić pred televizijskim kamerama dodajući da je Mlađan sve detaljno zapisivao, pa čak i to da će se po centru Zagreba prošetati s glavom djevojke s kojom se vjenčao u torbi.

