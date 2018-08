Obitelj i kolege u splitskom KBC-u oprostili se od doktora Ive Jurića

Upisivanjem u knjigu žalosti, minutom šutnje i komemoracijom liječnici i zaposlenici splitskog KBC-a u utorak su se oprostili od svog ravnatelja dr. Ive Jurića koji je u nedjelju popodne iznenada umro na gradskoj plaži Ovčice

Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban je pak rekao da je sve ljude vijest o smrti Ive Jurića zatekla u nevjerici i da on nije mogao vjerovati da je to istina.

'Nije bilo dana da nismo razgovarali o projektima, znao bi me zvati i kazati da mu je proteklu noć sinula neka ideja. Mogli bismo mi to zajednički kada biste vi dali ruke i tako je govorio gotovo svaki drugi dan. Dragi naš Ivo, hvala ti na svemu. Hvala u ime svih roditelja iz naše županije. Iskrena sućut tvojim curama i obitelji', kazao je Boban.

Sućut obitelji u ime hrvatske Vlade, Ministarstva zdravstva i u svoje osobno ime došao je izraziti i ministar zdravstva dr. Milan Kujundžić koji je tom prilikom podsjetio da dr. Ivo Jurić nije samo utemeljio Dječju kirurgiju u Splitu nego ju je ustrojio tako 'da je vrlo respektabilna'.

'Rijetki su bili dani kada me ne bi nazvao i rekao da bi nešto trebalo za njegove nove projekte i ideje, a ja bih u polu šali i polu zbilji rekao da se onda vidimo sljedeći tjedan, no on je tražio da to bude već sutra. I već bi sutra u 9 sati bio u Zagrebu. O puno smo stvari razgovarali, analizirali, neke smo stvari i započeli, a neke napravili. Ivo je imao viziju', zaključio je ministar Kujundžić.