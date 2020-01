Kujundžićeva obitelj kupila kuću u Zagrebu od 1,5 milijuna kuna. Odakle novac? Iz imovinske kartice nije baš jasno

Obitelj ministra zdravstva Milana Kujundžića krajem prošle godine kupila je još jednu kuću u Zagrebu. Vlasnica je Tatjana Kujundžić, njegova supruga koja je kuću s okućnicom u Maksimiru, ukupne površine 288 četvornih metara, platila 1.462.500 kuna. No neke stvari u imovinskoj kartici ne poklapaju se

Iz imovinske kartice nisu vidljiva sredstva iz kojih je obitelj Kujundžić mogla isplatiti ovu nekretninu. Ministar je u razgovoru za Telegram.hr sam kazao kako je od nekoga posudio 300.000 kuna, no iznos te pozajmice nije upisao u karticu niti je otkrio kod koga se zadužio.

Nadalje, za ostatak iznosa - 412.500 kuna - tvrdi da je podmiren iz štednje, no to se ne poklapa s podacima koje je dostavio Povjerenstvu za sukob interesa jer u kartici nije naveden niži iznos štednje i on nije mijenjan od 2016.