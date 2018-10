Kujundžićev plan o integraciji hitne pomoći dočekan na nož: 'Toga nema nigdje u svijetu, zašto ne preslikamo sustav sa Zapada?'

Uviđajući slabosti u sustavu hitne medicinske pomoći u svjetlu nedavne smrti mladića u Zaprešiću, ministar zdravstva Milan Kujundžić konačno je najavio dugo očekivanu promjenu u organizaciji tog sustava na nacionalnoj razini. Sudeći, međutim, po reakciji djelatnika hitne pomoći, ministrov prijedlog ne samo da neće riješiti ključne probleme, već bi mogao pojačati egzodus liječnika u inozemstvo

'Ako ćemo se sada objedinjavati, zašto smo se 2011. odvajali i na to potrošili oko 60 milijuna eura, stvorili potpuno nove uprave i administracije? Potrošili smo silni novac da bi sad netko rekao da se ponovno trebamo integrirati u bolnički sustav. Ako ćemo postati bolnički djelatnici, trebamo dobiti i nove ugovore o radu, a isto je tako nemoguće organizirati posao jer su to dvije odvojene službe: terenske ekipe hitne pomoći i hitni bolnički prijemi s bolničkim liječnicima i djelatnicima. Toga nema nigdje u svijetu. Hitne službe izdvojene su ili pri Crvenom križu, kao u Njemačkoj, ili rade u sklopu samostalnih ustanova za hitnu medicinsku pomoć, s policijom i vatrogascima, kao u Italiji i drugdje. Ovaj sustav, da hitna bude pri hitnom bolničkom prijemu, nema veze s pameću', smatra Šota.

Na Zapadu hitni bolnički liječnik može izaći na intervenciju s ekipom hitne pomoći ukoliko takvu potrebu utvrdi dispečer, osoba koja prima pozive i traži liječničku pomoć. No na terenu su primarno dobro obučeni medicinski tehničari, tzv. paramedici, koji znaju obaviti 90 posto posla, a za ostalo se šalje vozilo po liječnika iz hitnog bolničkog prijema.

'To je taj zapadnoeuropski sustav koji trebamo preslikati. Ovako, imat ćete liječnika koji će raditi 24 sata na hitnoj, ali povremeno i na hitnom bolničkom prijemu. Dakle to su zapravo dva radna mjesta na jednoj plaći - kako oni misle to provesti i koga će natjerati na to? U ovom sustavu, kad ih tjerate da rade dvostruki posao, dok su 24 sata na nogama, što u ambulanti, a što na terenu... Bojim se da će nam odljev liječnika biti još veći nego što je sada', kaže Šota, dodajući da u posljednje vrijeme, uz liječnike, sve više odlaze medicinske sestre i tehničari.