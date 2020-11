Kritično u Varaždinu: Pacijenti se sele na nove respiratore, otvoreno još jedno krilo za intenzivnu njegu

Gost Dnevnika Nove TV trebao je biti ravnatelj varaždinske Opće bolnice no bio je spriječen zbog izvanredne situacije na odjelu intenzivne njege. Bolnica je tijekom dana odlučila otvoriti još jedno krilo za intenzivnu njegu onih najtežih bolesnika na respiratoru i preseliti barem dio njih.

''Tijekom dana došlo je do problema s kisikom na tom odjelu i sve se dodatno zakompliciralo. Šest osoba koje su na respiratoru potrebno je preseliti na nove uređaje koji su stigli u bolnicu no sve je zakomplicirao ovaj novi moment pa cijeli Stožer sudjeluje u hitnom rješavanju ovog problema. Sve se dogodilo u najgori mogući trenutak jer je u Varaždinskoj županiji trenutno hospitalizirano 185 pacijenata sa srednjom i teškom kliničkom slikom, a njih 15 je na respiratoru. Znamo da je varaždinska bolnica prijašnjih dana i tjedana vapila za novim respiratorima koje su u međuvremenu dobili, trenutno ih imaju dovoljno, no čini se kako postoje i drugi problemi", izvijestio je Dnevnik Nove TV.

"Dnevni broj novozaraženih mogao bi početi padati tek kroz 14 dana ako se ove stroge mjere pokažu uspješnima, no to ne znači da će odmah utjecati na statistiku onih hospitaliziranih. Naprotiv, iz dana u dan situacija ili stagnira ili je u blagom porastu, ovisno o danu. Ravnatelj bolnice kaže kako i dalje svakodnevno dolaze novi bolesnici koji trebaju pomoć kisikom ili respiratorom, a oni se, nažalost, oslobode, kada na njima netko premine od COVID-19. Bolji trend očekuju tek kroz mjesec dana i to samo ako mjere urode plodom', javlja Dnevnik i zaključuje: