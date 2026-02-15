Krišto istaknula EU i SAD kao istinske partnere: 'BiH pripada europskoj obitelji'

Na svom profilu na društvenoj mreži X, Krišto je navela kako je ovo drugi susret u kratkom vremenu nakon Davosa s Marcom Rubiom. Pritom je SAD i američkog državnog tajnika opisala kao "pravog partnera i saveznika Bosne i Hercegovine i njezinih konstitutivnih naroda".

Krišto je na svoj X nalogu ocijenila da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Muenhenu održala vrlo inspirativan govor zaključujući da " Bosna i Hercegovina pripada europskoj obitelji ".

Bosna i Hercegovina dobila je u ožujku 2024. godine uvjetno odobrenje Europskog vijeća za otvaranje pregovora s Europskom unijom. No u međuvremenu nije usvojila dva zakona iz oblasti pravosuđa te imenovala glavnog pregovarača kako bi se zakazala prva međuvladina konferencija, čime bi formalno započeli pregovori o članstvu te zemlje s Unijom.

Tijekom Minhenske sigurnosne konferencije Krišto se jučer susrela i s predsjednikom hrvatske vlade Andrejem Plenkovićem, te s predstavnicima hrvatske zajednice. Naglasila je važnost gospodarske suradnje i jačanja veza s dijasporom iz Bosne i Hercegovine, što otvara nove mogućnosti za obostrani razvoj.