Krenula istraga incidenta u Zračnoj luci Split: Uključen i proizvođač zrakoplova

„Poznato je da je zrakoplov iz zasad neutvrđenih razloga tijekom uzlijetanja skrenuo ulijevo , potom napustio asfaltni dio piste i završio na travnatoj površini uz uzletno-sletnu stazu. Uzrok zanošenja tek treba utvrditi ”, izvijestio je Petrin.

Kako je rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Darko Petrin , istraga o incidentu tek je počela i provode se opsežne tehničke analize kako bi se utvrdio uzrok zanošenja tijekom uzlijetanja.

Potvrdio je da je očevid na mjestu događaja završen, ali da su ključne istražne radnje još u tijeku, uključujući analizu podataka iz kokpitnog snimača glasa (CVR) i snimača podataka o letu (FDR), tzv. crnih kutija, koje su već izuzete i sada se obrađuju.

Petrin je kazao da nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen te da su oštećenja na zrakoplovu Airbus A220-300 minimalna - riječ je o oštećenju prednjeg dijela stajnog trapa i manjim oštećenjima lijevog motora.

Prema njegovim riječima, razgovori s posadom bit će obavljeni u idućim danima, a u istragu će biti uključeni proizvođač zrakoplova te druge stručne institucije kako bi se prikupili i objedinili svi relevantni podaci.

Zrakoplov Croatia Airlinesa na redovnoj liniji Split - Frankfurt, s oko 130 putnika i pet članova posade, u subotu je tijekom uzlijetanja u Zračnoj luci Split skrenuo s piste i završio na zaštitnoj travnatoj površini uz uzletno-sletnu stazu, nakon čega su svi putnici i posada evakuirani bez ozljeda, a zrakoplov je pretrpio manju štetu.