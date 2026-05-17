nije bilo ozlijeđenih

Krenula istraga incidenta u Zračnoj luci Split: Uključen i proizvođač zrakoplova

M.Či./Hina

17.05.2026 u 19:40

Airbus Croatia Airlinesa koji je skliznuo s piste u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic
Iz još neutvrđenih razloga, zrakoplov Croatia Airlinesa na letu Split - Frankfurt tijekom uzlijetanja u Zračnoj luci Split u subotu je skrenuo s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini, bez ozlijeđenih - istraga je tek počela i analiziraju se snimači leta i govora u pilotskoj kabini

Kako je rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Darko Petrin, istraga o incidentu tek je počela i provode se opsežne tehničke analize kako bi se utvrdio uzrok zanošenja tijekom uzlijetanja.

„Poznato je da je zrakoplov iz zasad neutvrđenih razloga tijekom uzlijetanja skrenuo ulijevo, potom napustio asfaltni dio piste i završio na travnatoj površini uz uzletno-sletnu stazu. Uzrok zanošenja tek treba utvrditi”, izvijestio je Petrin.

Potvrdio je da je očevid na mjestu događaja završen, ali da su ključne istražne radnje još u tijeku, uključujući analizu podataka iz kokpitnog snimača glasa (CVR) i snimača podataka o letu (FDR), tzv. crnih kutija, koje su već izuzete i sada se obrađuju.

Petrin je kazao da nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen te da su oštećenja na zrakoplovu Airbus A220-300 minimalna - riječ je o oštećenju prednjeg dijela stajnog trapa i manjim oštećenjima lijevog motora.

Prema njegovim riječima, razgovori s posadom bit će obavljeni u idućim danima, a u istragu će biti uključeni proizvođač zrakoplova te druge stručne institucije kako bi se prikupili i objedinili svi relevantni podaci.

Zrakoplov Croatia Airlinesa na redovnoj liniji Split - Frankfurt, s oko 130 putnika i pet članova posade, u subotu je tijekom uzlijetanja u Zračnoj luci Split skrenuo s piste i završio na zaštitnoj travnatoj površini uz uzletno-sletnu stazu, nakon čega su svi putnici i posada evakuirani bez ozljeda, a zrakoplov je pretrpio manju štetu.

