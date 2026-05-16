Croatia Airlines o incidentu u Zračnoj luci Split: Posada je reagirala prema proceduri

U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade . Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen.

Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja. Croatia Airlines je u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima. Sigurnost putnika i članova posade apsolutni je prioritet kompanije, a više informacija bit će objavljeno nakon završetka prvih stručnih provjera i službenih postupaka', stoji u priopćenju.

Ponovno uspostavljanje prometa

Kako tportal doznaje, oštećeni zrakoplov uklonjen je s piste i očekuje se da će zračni promet za Split i iz Splita biti ponovno uspostavljen oko 16 sati. [Od incidenta u 13.30 sati svi dolazni letovu preusmjeravani su u druge zračne luke, prvenstveno u Zadar i Zagreb.