let za frankfurt

Croatia Airlines o incidentu u Zračnoj luci Split: Posada je reagirala prema proceduri

Damir Petranović

16.05.2026 u 15:35

Airbus Croatia Airlines u ZL Split
Airbus Croatia Airlines u ZL Split Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nakon što avion Croatia Airlinesa nije uspio poletjeti za Frankfurt iz splitske zračne luke nego je djelomično sletio s piste, priopćenjem su se oglasli iz nacionalnog avioprijevoznika

'Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220-300, registracijske oznake 9A-CAN, koji je danas trebao obaviti redoviti međunarodni let OU412 na liniji Split-Frankfurt prekinuo je polijetanje u Zračnoj luci Split.

Nema ozlijeđenih

U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen.

Airbus CA u ZL Split Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja. Croatia Airlines je u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima. Sigurnost putnika i članova posade apsolutni je prioritet kompanije, a više informacija bit će objavljeno nakon završetka prvih stručnih provjera i službenih postupaka', stoji u priopćenju.

Ponovno uspostavljanje prometa

Kako tportal doznaje, oštećeni zrakoplov uklonjen je s piste i očekuje se da će zračni promet za Split i iz Splita biti ponovno uspostavljen oko 16 sati. [Od incidenta u 13.30 sati svi dolazni letovu preusmjeravani su u druge zračne luke, prvenstveno u Zadar i Zagreb.

Airbus Croatia Airlinesa u ZL Split
  • Airbus Croatia Airlinesa u ZL Split
  • Airbus Croatia Airlinesa u ZL Split
  • Airbus Croatia Airlinesa u ZL Split
  • Airbus Croatia Airlinesa u ZL Split
  • Airbus Croatia Airlinesa u ZL Split
    +20
Airbus Croatia Airlinesa u ZL Split Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sjever italije

sjever italije

Horor u Modeni: Autom se zabio u pješake u središtu grada, sedmero ozlijeđenih
premlaćivanje pomorca

premlaćivanje pomorca

Rinčić: Šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji
uvala luka

uvala luka

Na Korčuli se sprema uklanjanje bombe iz Drugog svjetskog rata

najpopularnije

Još vijesti