Kremlj: Svakodnevne zapadne procjene o invaziji su provokativne

Ponovljena zapadna predviđanja o ruskoj invaziji na Ukrajinu provokativna su i mogu imati štetne posljedice, izjavio je u nedjelju glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin se ne obazire na izjave zapadnih čelnika, kazao je Peskov za javnu televiziju Rusija 1.



"Činjenica je da to izravno dovodi do povećanja napetosti. Kada dođe do maksimalne eskalacije napetosti, kao što je sada slučaj na liniji razgraničenja (u istočnoj Ukrajini), svaka iskra, svaki neplanirani incident ili svaka manja neplanirana provokacija mogu prouzročiti nepopravljive posljedice", istaknuo je Peskov.

"Dakle, sve ovo ima, odnosno može imati, štetne posljedice. Svakodnevna objava datuma ruske invazije na Ukrajinu vrlo je štetna praksa", dodao je.