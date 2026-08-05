Kremlj se okreće sve brutalnijim metodama mobilizacije: Evo kako ih mame u zamku rata

Kremlj sve agresivnije prisiljava ruske muškarce na odlazak u rat u Ukrajini. Kako dobrovoljni odaziv slabi, a ruska vojska gubi zamah na bojištu, vlasti posežu za metodama koje uključuju fizičko nasilje, prijetnje i manipulacije. Zbog toga u Rusiji ponovno jačaju nagađanja da bi Kremlj mogao posegnuti za novim valom mobilizacije
Prema navodima odvjetnika, aktivista za ljudska prava i očevidaca, u manjim ruskim gradovima vojni regruteri sve češće privode muškarce na ulici, ispred radnih mjesta ili pod izlikom rutinske provjere dokumenata. Nakon što ih dovedu u vojne urede za novačenje, pojedince navodno tuku ili im prijete sve dok ne potpišu ugovor za odlazak na bojište.
Takva praksa podsjeća na djelomičnu mobilizaciju koju je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo u jesen 2022., kada su ruske snage na bojištu trpjele ozbiljan nedostatak ljudstva. Istodobno, među ruskim analitičarima i političkim krugovima sve su glasnija nagađanja da bi sadašnje mjere mogle biti uvod u novu mobilizaciju, piše Wall Street Journal.
Od novčanih naknada do zlostavljanja
Ruske vlasti posljednjih godina nudile su iznimno visoke novčane naknade onima koji pristanu otići u rat, često veće od prosječne godišnje plaće. No regrutacija je postala znatno teža nakon brojnih svjedočanstava o zlostavljanju unutar ruske vojske, ali i zbog sve učinkovitijih ukrajinskih napada koji su, prema navodima izvora, drastično smanjili očekivano vrijeme preživljavanja vojnika na prvoj crti.
‘Vlasti su prešle na metodu nasilja – jednostavno hvataju muškarce i šalju ih u vojsku’, rekao je odvjetnik Artjom Kljiga, koji zastupa osobe prisilno upućene u vojnu službu.
Takve mjere predstavljaju svojevrsni kontrast prisilnoj mobilizaciji koju provodi i Ukrajina, suočena s vlastitim manjkom vojnika. No, dok je u Rusiji novačenje i dalje formalno dobrovoljno, sugovornici tvrde da policija povremeno surađuje s vojnim regruterima kako bi muškarce namamila u zamku te ih prijetnjama uhićenjem ili fizičkim nasiljem prisilila na potpisivanje ugovora.
U jugozapadnoj ruskoj regiji Penzi, gdje su takve akcije posebno intenzivne, stanovnik Vladislav Leonidov ispričao je da je u svibnju pronašao poznanika u uredu za novačenje nakon što je nekoliko sati bio nestao. Prema njegovim riječima, muškarca su pozvali u lokalnu policijsku postaju pod izlikom provjere osobnih podataka. Ondje su ga čekala dvojica vojnih regrutera koji su ga odveli u ured za novačenje, gdje su ga tukli u područje jetre i bubrega.
Leonidov tvrdi da je uspio ishoditi njegovo oslobađanje tek tijekom premještaja na liječnički pregled. ‘Da smo stigli dva sata kasnije, već bi ga odveli. Sve rade iznimno brzo’, rekao je.
Ruske vlasti prijete obračunom onima koji snimaju prisilno regrutiranje
Racije policije i vojnih regrutera u Penzi izazvale su pozornost lokalnog stanovništva, koje je na društvenim mrežama počelo objavljivati snimke takvih akcija. Na jednoj od njih vide se muškarci u civilnoj odjeći kako sjede u vojnom kombiju okruženi uplakanim ženama. ‘Tukli su vas, prisilili su vas!’ kroz suze govori jedna od žena.
Ruske vlasti, koje su godinama isticale ukrajinsku prisilnu mobilizaciju kao predmet kritike, umanjuju značaj ovih slučajeva te prijete obračunom s osobama koje dijele snimke takvih događaja.