Kremlj se okreće sve brutalnijim metodama mobilizacije: Evo kako ih mame u zamku rata

Kremlj sve agresivnije prisiljava ruske muškarce na odlazak u rat u Ukrajini. Kako dobrovoljni odaziv slabi, a ruska vojska gubi zamah na bojištu, vlasti posežu za metodama koje uključuju fizičko nasilje, prijetnje i manipulacije. Zbog toga u Rusiji ponovno jačaju nagađanja da bi Kremlj mogao posegnuti za novim valom mobilizacije

Prema navodima odvjetnika, aktivista za ljudska prava i očevidaca, u manjim ruskim gradovima vojni regruteri sve češće privode muškarce na ulici, ispred radnih mjesta ili pod izlikom rutinske provjere dokumenata. Nakon što ih dovedu u vojne urede za novačenje, pojedince navodno tuku ili im prijete sve dok ne potpišu ugovor za odlazak na bojište. Takva praksa podsjeća na djelomičnu mobilizaciju koju je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo u jesen 2022., kada su ruske snage na bojištu trpjele ozbiljan nedostatak ljudstva. Istodobno, među ruskim analitičarima i političkim krugovima sve su glasnija nagađanja da bi sadašnje mjere mogle biti uvod u novu mobilizaciju, piše Wall Street Journal. Od novčanih naknada do zlostavljanja Ruske vlasti posljednjih godina nudile su iznimno visoke novčane naknade onima koji pristanu otići u rat, često veće od prosječne godišnje plaće. No regrutacija je postala znatno teža nakon brojnih svjedočanstava o zlostavljanju unutar ruske vojske, ali i zbog sve učinkovitijih ukrajinskih napada koji su, prema navodima izvora, drastično smanjili očekivano vrijeme preživljavanja vojnika na prvoj crti.

‘Vlasti su prešle na metodu nasilja – jednostavno hvataju muškarce i šalju ih u vojsku’, rekao je odvjetnik Artjom Kljiga, koji zastupa osobe prisilno upućene u vojnu službu. Takve mjere predstavljaju svojevrsni kontrast prisilnoj mobilizaciji koju provodi i Ukrajina, suočena s vlastitim manjkom vojnika. No, dok je u Rusiji novačenje i dalje formalno dobrovoljno, sugovornici tvrde da policija povremeno surađuje s vojnim regruterima kako bi muškarce namamila u zamku te ih prijetnjama uhićenjem ili fizičkim nasiljem prisilila na potpisivanje ugovora.

Ruski napad na Kijev Izvor: Profimedia / Autor: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia







+9 Ruski napad na Kijev Izvor: Profimedia / Autor: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia