Kreće sezona cijepljenja protiv gripe, a ove godine tu je i korona: Kako ih razlikovati i što još morate znati?

Hrvatska je naručila 460.000 doza cjepiva protiv gripe. S cijepljenjem će se početi kad ono bude isporučeno. A koliko je važno cijepiti se protiv gripe u vrijeme pandemije Covida-19 i možemo li sami uočiti razliku između ove dvije zarazne respiratorne bolesti, za tportal objašnjavaju prof. prim. dr.sc. Ljiljana Perić, predstojnica Klinike za infektologiju KBC-a Osijek, i epidemiologinja Zvjezdana Lovrić Makarić iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)

Osjećaj promjene njuha i/ili okusa prisutan je kod Covida-19, a kod gripe vrlo rijetko. Obje bolesti nastaju nakon izloženosti oboljeloj osobi. Gripa u pravilu traje kraće u odnosu na COVID-19, a tegobe se javljaju do četiri dana od izloženosti, dok se u slučaju Covida-19 bolest razvija u rasponu od dva do 14 dana od ekspozicije, u prosjeku petog dana.

‘Poznato je da jedan pacijent obolio od Covida-19 može istodobno zaraziti više osoba, dok gripa u pravilu nije toliko zarazna. U Hrvatskoj postoji značajan udio populacije koji se cijepi te se širenje gripe smanjuje na taj način. COVID-19, kao i gripa, značajno mogu ugroziti osobe starije dobi, kao i one s kroničnim bolestima. Međutim za razliku od gripe koja značajno može ugroziti malu djecu, infekcije Covidom-19 u male djece u pravilu su blagog tijeka’, ističe osječka infektologinja.

Pacijentima je, dodaje, teško uočiti razliku između ove dvije bolesti. U slučaju febrilnog stanja, ističe, potrebno je kontaktirati s nadležnim liječnikom i postupiti po njegovu savjetu.

‘S obzirom na to da COVID-19 nosi snažan epidemiološki teret, uključujući potrebu za samoizolacijom te praćenjem kontakata, svakako je potrebno u slučaju febriliteta i sumnje na tu bolest izbjegavati kontakt s drugim osobama te kontaktirati s liječnikom. Osobito je važno ove sezone pridržavati se epidemioloških mjera, napose nošenjem maski, pranjem ruku, održavanjem fizičke distance uz cijepljenje protiv gripe, što bi trebalo dovesti do značajno manjeg broja respiratornih infekcija, uključujući gripu, ali i COVID-19’, kaže Perić, upozoravajući na to kako pacijenti koji su kod kuće, a razviju teško i ubrzano disanje, bol u prsima, smetnje budnosti, plavilo usnica i slično trebaju odmah nazvati hitnu službu.