Kovač poručio: Stranka ne može biti talac jedne osobe i njegovog ega; trebao sam biti na listi

Gostujući u RTL-u Danas saborski zastupnik HDZ-a Miro Kovač osvrnuo se na loš rezultat HDZ-a na izborima za Europski parlement. Kazao je da su građani na europskim izborima poslali jasnu poruku HDZ-u.

'Moramo najprije vidjeti što je bilo nedovoljno dobro u ovoj kampanji, zašto je HDZ postigao najslabiji rezultat ikad na nacionalnoj razini. Birači nisu prepoznali vrijednost naše liste. To treba jasno reći. Dogodio se birački neposluh, u Dalmaciji bi rekli da 'treba vratiti dite materi'. Birači su poručili: 'ovakav HDZ mi ne želimo'. On je otišao lijevo od centra, to je njihova poruka', kazao je Kovač za RTL.