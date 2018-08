Biskup Košić: Nije potrebno da žene zamijene i istisnu muškarce, nego da budu komplementarne s njima

Veliki broj hodočasnika i vjernika okupio se na blagdan Velike Gospe u marijanskom svetištu Majke naših stradanja, odnosno u obnovljenoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori nedaleko Petrinje, gdje je misno slavlje, u koncelebraciji svećenika petrinjskog i glinskog dekanata, predvodio biskup sisački Vlado Košić koji je tom prigodom poručio kako "Marija mora biti uzor današnjim ženama, suprugama i majkama"

U svojoj propovjedi Košić je izrazio zadovoljstvo što što sve veći broj vjernika u svetištima diljem zemlje slavi Bogorodicu, što, po njegovim riječima, potvrđuje kako vjera i nacija nećemo propasti.

"Danas je pitanje žene svedeno na često nadmetanje žena s muškarcima, kao da bi žene trebale istisnuti muškarce i zauzeti u svemu njihovo mjesto. Sigurno je da su kroz povijest mnoge žene trpjele neravnopravnost s muškarcima i to treba ispraviti. Međutim, nije potrebno da žene zamijene i istisnu muškarce, nego da budu komplementarne s njima. Mnogo toga mogu dobro obavljati jednako kao i muškarci, ali neke su mogućnosti pridržane samo muškarcima, druge samo ženama. Na primjer, samo žene rađaju i to će tako ostati do kraja svijeta", istaknuo je biskup Košić.