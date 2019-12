Juričan: Vjerovao sam da će Škoro nakon ustašluka s Merčepom pasti, ovo me plaši

Daleko od skupih dvorana i hotela, stožer Darija Juričana - nezavisnog kandidata koji je svojom 'trolerskom' kampanjom 'kupio' dio javnosti - smjestio se u kafiću Limun, za ovu prigodu preimenovanom u 'Remetinec', na tržnici u Utrinama

'Zadovoljan sam. Ovo je politički kapital za dalje, a on je preuzimanje Zagrebačkog holdinga. Ljudi su me birali da korumpiram i kradem i to ću činiti. Trenutno sam peta politička opcija i to mi daje pravo da sudjelujem u podjeli plijena', kazao je Juričan.

Komentirajući izborne rezultate na vrhu, Juričan je rekao da ga iznenađuje Škorin rezultat.

'Vjerovao sam da će pasti nakon ustašluka i najave pomilovanja ratnog zločinca Tomislava Merčepa, ali to se nije dogodilo i to me plaši', pomalo zabrinuto je ustvrdio.

Smatra da su skromnim financijskim sredstvima napravili odličan posao i da će se tek kad se podvuče crta vidjeti koliko je to velik posao bio.

'Raspolagali smo s otprilike deset tisuća eura, a da smo imali jednu nulu više, na kraju bismo pokrili cijelu Hrvatsku. Ali to nam nije ni bio cilj. Cilj je bio Zagreb i ukazati na ono što se događa u njemu', pojasnio je Juričan i najavio novi projekt u koji kreće već s prvim danom 2020. godine.

'Riječ je o projektu pod nazivom 'Meet the Zagreb's finest', kojim želim da ljudi iz EU-a vide tko vodi Zagreb i Hrvatsku, a to su Bandić, njegov mesar i vozač te koalicijski partner, premijer Andrej Plenković', zaključio je Juričan.