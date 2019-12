Pljesak u Milanovićevom stožeru, Miljenić: Sretni smo, idemo pobijediti 5. siječnja!

Iako mu je posljednja anketa uoči izbora prognozirala vodstvo u prvom krugu, u stožeru Zorana Milanovića s oprezom su dočekali zatvaranje birališta. No objavom prvih izlaznih anketa u zagrebačkoj Tvornici kulture, u kojoj SDP dočekuje rezultate, nastalo je zadovoljstvo

Netom prije zatvaranja birališta, u Tvornici se okupilo svega 40-tak simpatizera. No, čim su stigli rezultati prvih izlaznih anketa, Tvornicom se prolomio pljesak.

Prvi stranački dužnosnici u Tvornici su se počeli okupljati nešto prije 18.30, a tada je stigao i šef Milanovićeva stožera Orsat Miljenić. Do zatvaranja birališta i prvih izlaznih anketa stožer je okupljenima u Tvornici s razglasa puštao hrvatske alternativne bendove i evergreene.

Među prvim komentarima našao se onaj šefa milanovićeva stožera Orsata Miljenića. 'Ovo izgleda dobro, svi smo sretni i nadam se da će do kraja rezultat ostati ovakav. Iza nas je prvi krug kampanje, više smo nego zadovoljni svime što smo radili. Zadovoljni smo što je prihvaćena poruka koju je Zoran prenosio i za koju se zalagao i za koju će se zalagati. Idemo pobijediti 5. siječnja', kazao je Miljenić.

Taktiku u drugom krugu, budu li rezultati kao i izlazne ankete, ne misli mijenjati. 'Osnovne poruke koje je Milanović slao od samog su početka manje-više iste: Hrvatska u kojoj ćete se svi osjećati dobro, normalna Hrvatska i to je nešto što nema potrebe mijenjati. Milanović ima stav o svakoj temi i karakter iznijeti ga, nije, za razliku od protukandidata bježao od novinara i najbolji je izbor za predsjednika. Naravno da kandidat ljevice može dobiti glasove desnice i da će dobiti. Prvi krug je jedna priča, drugi krug sasvim druga priča i s aspekta naše kampanje potpuno je pogrešno dijeliti. Zoran je u više nastupa istaknuo da će biti predsjednik svih, ali ne kurtoazno nego istinski. Legitimno je da netko misli jedno, netko drugo i da nema mržnje i nekakvih ekstrema. Ovo je borba za birače, kome će dati više, mi smo uvjereni da će dati više Zoranu i da će on pobijediti i pružiti ruku svima. Drugi krug je potpuno nova igra i on je, ali mi smo sigurni da će 5. Siječnja pobijediti', dodao je Miljenić.

'Izlazne ankete su za sada dobre, ali prije konkretnijeg i ozbiljnijeg komentara pričekat ću i službene rezultate. U drugom krugu očekujem još veći izlazak građana na izbore. Ovo su važni izbori, još jednom biramo između normalne Hrvatske i povratka u nešto gdje nitko od nas Hrvatsku ne želi vidjeti', kazao je u prvim komentarima SDP-ov Peđa Grbin.