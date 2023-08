Kornjače napale kupače u Dalmaciji! Splićanka završila na Hitnoj: Ugriz je bio snažan

Prva priča odigrala se oko 10 sati kad je u plićaku ženu koja je na plaži u Čiovu bila sa suprugom i djecom napala kornjača.

'Supruga je bila na metar, metar i pol dubine kada je zavrisnula. Vidio sam siluetu nečeg velikog. Mislio da je hobotnica, a kada sam se približio shvatio sam da je - kornjača! Izvukao sam ženu dok je kornjača nastavila prema plaži gdje ju je natrag u more upotrebom sile vratio kupač ne bi li zaštitio sebe i ostale. Ugrizla ju je iznad leđa promjera 10 do 12 centimetara i ostavila veliki trag. Bila je duljine 80 do 100 centimetara. Odmah je rana prokrvarila i pomodrila', ispričao je za Slobodnu Dalmaciju suprug.

Otišli su u bolnicu gdje su na prvi mah mislili da je ženu napala meduza: 'Kada smo došli u bolnicu i oni su se nasmijali. Liječnicima je bilo intrigantno i pomalo smiješno. Dezinficirali su i previli ranu i dali joj tablete. Mora provjeriti antitetanus zaštitu. Čitao sam da su i u Crnoj Gori bili slični slučajevi'.

Drugi napad odigrao se u Slatinama kod Trogira. Slobodnoj se javio Trogiranin M.M. (32) ispričavši kako se susreo oči u oči s, kako je kazao, ‘megalomanskom‘ kornjačom.

Više puta ova je kornjača Trogiranina potjerala na obalu. Kaže nam kako se ponašala začuđujuće čudno i agresivno. On pak smatra da je ova glavata želva položila jaja u blizini i od tuda i njeno ponašanje.

'Kad sam rekao ljudima što mi se dogodilo, sprdali su se sa mnom', rekao je Trogiranin