Končar opovrgava mogućnost gašenja Brodotrogira unatoč neradnicima

Vlasnik Brodotrogira Danko Končar opovrgnuo je u petak na tematskoj sjednici trogirskog Gradskog vijeća mogućnost gašenja Brodotrogira te poručio kako će se zajedničkim aktivnostima sa sindikatima i radnicima tražiti rješenja za prevladavanje poteškoća u trogirskom škveru

'Imamo problema u Brodotrogiru koje ćemo morati rješavati zajedno sa radnicima. Dogovorili smo se da sjednemo zajedno i pročešljamo svaki problem pojedinačno', rekao je Končar novinarima po završetku sjednice.

Na samoj sjednici Gradskog vijeća uz ostalo je rekao kako među radnicima Brodotrogira ima 'neradnika', što umanjuje njihovu i tržišnu sposobnost trogirskog škvera.

Sindikalni i predstavnici radnika Brodotrogira istaknuli su kako je Končar, postavši prije pet godina vlasnik Brodotrogira, spasio to brodogradilište od stečaja, ali su kritizirali i njega i upravu tvrtke da u proteklih pet godina restrukturiranje Brodotrogira nije obavljeno po planu. Uslijedi će otkazi radnicima a to bi moglo ugroziti opstanak Brodotrogira i dovesti do njegova gašenja, poručili su.

'Radnici su u panici zbog neizvjesnosti svoje egzistencije i plaća. Iz Uprave Brodotrogira nam je najavljeno kako će 350 radnika uskoro biti otpušteno, ali nakon otpuštanja toliko radnika sumnjamo u opstanak sustava', rekao je povjerenik Nezavisnog sindikata u Brodotrogiru Đani Lučin.