Komarce neki ljudi privlače više nego drugi: Posebno su im dragi pivopije, trudnice, vježbači i oni koji ne peru noge

Komarci svoja rilca zabadaju u sve. Nema ni trunka istine u mitovima da komarci više vole žene nego muškarce, da su im plavuše milije nego crnke, ili da su ljudi tamnije puti sigurniji od njihovih ugriza. S druge strane, točno je da se komarci više voliti gostiti jednom vrstom krvi od druge

Komarce privlače i ljudi s prirodno povišenom razinom određenih kemikalija u koži, posebno mliječne kiseline. Iz tih elemenata komarica može iščitati koja ste krvna grupa. Riječ je o istim onim kemikalijama koje određuju razinu bakterija u koži i jedinstveni tjelesni miris svakog čovjeka, piše Business Insider.

Drugim ljudima oko vas to se možda neće svidjeti, no povećana kiselost vaše kože povećava razinu bakterija, a to vas čini manje privlačnim za komarce. Ali svakako treba dobro oprati stopala jer se na njima talože bakterije poput onih koje omogućavaju dozrijevanje sireva, a to je za komarce čisti afrodizijak.

I dok ih kisela koža možda odbija, komarce neodoljivo privlače dezodorani, parfemi, sapuni i drugi naneseni mirisi.