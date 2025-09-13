Koliko ljudi koristi zagrebačke javne bicikle i kako ih misle zaštititi od kiše?

Prije gotovo tri tjedna Zagreb je predstavio novu uslugu javnog prijevoza - javni bicikl Bajs. Ako je suditi po tome koliko se ljudi moglo vidjeti na zagrebačkim ulicama kako ga voze, Bajs je postao pravi hit

Čak 500 javnih gradskih bicikala pušteno je krajem kolovoza u promet u metropoli i gotovo nema dana da ih se ne vidi na ulicama. Čini se da se Zagrepčanima svidjela ideja korištenja bicikla koji će ih za pola sata vožnje koštati pola eura. Prema podacima Grada Zagreba, od 25. do 31. kolovoza zabilježeno je ukupno 12.000 registriranih korisnika te su ostvarili 3389 najmova bicikala. Pritom su ih najviše vozili između 15 i 17 te između 19 i 20 sati.

'Ove rezultate smatramo vrlo dobrim početkom i potvrdom interesa građana za korištenje sustava javnih bicikala. Vjerujemo da će daljnjim razvojem sustava, širenjem mreže stanica i povećanjem broja dostupnih bicikala interes građana biti još veći', kazali su za tportal iz gradske uprave. Iako se za sada može unajmiti sveukupno 500 bicikala na 40 stanica, do kraja listopada taj broj bi se trebao povećati na 2000 bicikala na 180 stanica. Ako bude potražnje, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, brojka će dosegnuti i 3000 bicikala. Za njihovo održavanje zadužen je Nextbike, a on je već ranije nudio uslugu javnih bicikala po gradu. Oni će se brinuti za njih ako budu oštećeni ili ih zamijeniti ako budu ukradeni. Srećom, kažu nam iz gradske uprave, od početka korištenja sustava nije zabilježen nijedan značajan incident koji bi rezultirao većom štetom ili otuđenjem bicikla.

