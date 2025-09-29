Koletić: Raketa namijenjena za spašavanje ljudskih života na moru ubila je mladu osobu

'Ovo Hrvatskoj treba biti opomena, na vlastitom iskustvu, da iz toga izađemo jači i snažniji. Nabavili su pirotehniku na ilegalan način. Pirotehnika koja se pojavila na svadbi je zabranjena. Za građane je dozvoljena samo F1 razreda. To su prskalice, konfeti, žabice , pirotehnika koja se može nabaviti tijekom cijele godine. Samo do 27. 12. do 1. 1. može se koristiti pirotehnika F2, F3 i to je sve, bez petardi. Pooštrili smo naš zakon tako da smo maknuli petarde kako bismo spriječili broj stradavanja, pogotovo kod maloljetnika', rekao je.

Nikola Turkalj , načelnik Sektora za inspekcijske poslove Ravnateljstva civilne zaštite gostujući u HTV-ovoj emisiji 'Otvoreno' rekao je kako bi počinitelji tih djela vjerojatno htjeli vratiti vrijeme, da se to nikad nije dogodilo.

Sve izvan navedenog datuma može se koristiti uz odobrenje MUP-a od strane ovlaštenih tvrtki. Ističe kako građani, ako žele imati vatromet, moraju od njih tražiti uslugu, a u MUP-u svaki taj zahtjev koji je točno određen lokacijom, datumom i vremenom se provjerava te rješenjem odobrava ili zabranjuje. Naglasio je kako je sve uređeno propisima i sve bi trebalo biti u redu da se ljudi pridržavaju propisa.

'Naš narod mora biti svjestan da bakljada nije dio svečanosti i proslava. To jedino mogu raditi ovlaštene tvrtke kojima smo dali odobrenje', rekao je.

Franjo Koletić, predstavnik Koordinacije pirotehničkih tvrtki pri HUP-u komentirao je tragedije koje su se dogodile zbog pirotehnike rekavši kratko kako je to 'bez presedana'.

'Raketa koja je namijenjena za spašavanje ljudskih života na moru ubila je ovu mladu osobu. Problem je isključivo u neodgovornosti pojedinaca. Ne može policija biti na svakom izlasku mladenaca iz crkve, ne može policija biti na svakoj svadbi, naravno tamo gdje se okuplja veći broj ljudi, tamo je policija i tamo su zaštitari, ali to vam je uvijek odluka nekakvog pojedinca, hoće li posegnuti za takvim sredstvom ili neće', rekao je.

Mišljenja je kako je potrebna edukacija. Ističe kako raketa upotrebljena na svadbi 'strahovitom brzinom' izleti iz svog kućišta, ide 300 metara u zrak, gore se otvori kao padobran i svijetli dok god pada kako bi upozorila, u principu da je neko plovilo na moru u opasnosti.

Istaknuo je kako se ne može reći da hrvatski zakon nije dobar, nego ga 'samo treba provoditi'.

'Stavljanje petarde u čašu, improvizirana bomba'

Mario Kurtanjek, dr. med., specijalist dječje kirurgije Klinike za dječje bolesti Zagreb rekao je kako su ozljede pirotehnikom ozbiljan zdravstveni problem, osobito kod male djece.

'Djeca kao i tinejdžeri nisu svjesni posljedica koje mogu izazvati pirotehnička sredstva i uglavnom svi posežu za onom 'neće se to meni desiti'. Posebno kod djece je veliki problem što je njihov organizam vrlo osjetljiv, koža je mekog tkiva, mišići, kosti su puno fragilniji i tako dolazi do vrlo teških ozljeda, čak i po život opasnih. Tijekom blagdana kemijaju i koriste razne tehnike, stavljaju petarde u čaše i tako doslovce proizvode improvizirane bombe, što uzrokuje teške tjelesne ozljede. Cijeli organizam općenito je zahvaćen i toplinskom i blastnom ozljedom petarde, pirotehničkog sredstva. Na kraju je najvažnije da kad se već nešto dogodi, da hitno reagiramo', rekao je.