Kolarić otkrio gdje će se sigurno popustiti mjere

Gost Novog dana je epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade Branko Kolarić. U emisiji je govorio o popuštanju mjera, nakon poboljšanja epidemiološke situacije

“Posjete će biti dozvoljene svima osim onih koji su akutni bolesti ili u stacionaru. Procijepljenost je negdje 50, negdje 60, a negdje čak i do 70 posto”, rekao je Kolarić za N1 .

“Da smo imali redovnu isporuku kako je bilo dogovoreno. Vjerujem da bi sljedeći tjedan počeli cijepiti starije osobe koje nisu u institucijama. Zasad to odgađamo dok ne dobijemo nove doze cjepiva”, tvrdi Kolarić.

“Mi smo jako zadovoljni i govorimo da su mjere dale učinke pa se smanjuje broj zaraženih, ali konačno ove brojeve do kojih smo došli, a to je 700-800 dnevno, to je još uvijek puno. Novi sojevi koji se šire među djecom se šire brže, što nas zabrinjava”, rekao je Kolarić.

Što je sa sekvencioniranjem novih sojeva virusa?

“Mi smo uveli neka ograničenja što se tiče putnika iz zemlja u kojem ima novih sojeva. Sastanak je bio prije nekoliko dana. Detekcija novih sojeva se već radi, ali počet će se raditi na većem broju sljedećih dana. Na ovim PCR aparatima će se raditi sekvencioniranje novih sojeva”, kazao je Kolarić.

Govorio je i o radu Znanstvenog savjeta.

“Sastanak Znanstvenog savjeta smo trebali imati kada je bio potres, no on se nije održao. Sastanak savjeta od tada do danas nismo imali”, rekao je Kolarić.

Osvrnuo se i na popuštanje mjera.

“Ja bih rekao kada bude popuštanje mjera da idu prvo škole, pa sportske aktivnosti pa ugostiteljske aktivnosti. I dalje trebamo paziti, imamo visok broj zaraženih dnevno. Imamo opasnost od novih sojeva koji se brzo šire među djecom”, ističe.

Kazao je kako je zasad izvjesno da će se popustiti mjere u domovima za starije.

“Za druge još ne znam što će biti odlučeno, možda i neće biti popuštanja mjera”, kaže Kolarić.