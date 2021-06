Dugogodišnji Bandićev šef financija Kojić o fingiranim natječajima u skladu sa zakonom, stanju u zagrebačkoj blagajni, karti od 4 kune za javni prijevoz...

Slavko Kojić bivši pročelnik Ureda za financije Grada Zagreba komentirao primopredaju vlasti u Gradu Zagrebu

Kad su u pitanju gradske financije, njihovo stanje nije nerješivo, kaže on. “Uvijek postoji rješenje, nažalost više ne postoji kratkoročno rješenje. Dugoročno se ono može riješiti na 3 razine, u Vladi, u gradskoj upravi i u trgovačkim društvima i pravnim osobama, gdje Grad Zagreb ima svoje udjele, vlasnik je i osnivač”, rekao je Kojić.

“Riječ je o nečemu što je zakon propisao, ali nije propisao protokolarne detalje, radi se o protokolarnom civilizacijskom činu i on će se dogoditi”, rekao je Kojić za N1.

“Postoje izvještaji koje u skladu s propisima Grad Zagreb podnosi nadležnim tijelima, državi, Državnom uredu za reviziju u rokovima kako je propisano, tamo sve piše, to je komplicirana materija, ljudima se to ne čita, svatko interpretira na svoj način. Jednostavno je reći da je manjak prihoda nad rashodima za ono što je dosad izviješteno milijardu i 300 milijuna kuna. Nalaz troje profesora pokazalo je da je Zagreb ostao zakinut 6 milijardi kuna. Grad Zagreb se trajno, od 2015. godine, kad je Boris Lalovac sjeo u fotelju ministra financija, zakida i osakaćuje zbog povećanja neoporezivog dijela dohotka itd. Mi smo godišnje zakidani za iznos kumulativnog manjka prihoda nad rashodima”, rekao je Kojić.

Što se tiče stanja zaposlenih u gradu, Kojić kaže da su funkcije zadane. “Ne možete ih maknuti, one su takve kakve jesu. Čak i Ustav ima zaštitni mehanizam koji kaže da kad se nekome osigura funkcija, mora mu se osigurati prihode kako je propisano. Država se toga ne drži, ostavlja funkcije, a smanjuje prihode i s time se mi mučimo, a s time će se mučiti i nova vlast”, rekao je Kojić.

Ističe da je jedan od načina premošćenja lošeg stanja u gradskim financijama i povećanje cijena karata u javnom prijevozu.

“Ima nekoliko elemenata koje je moj prijatelj Bandić napravio suprotno mom očekivanju, a to je smanjivanje cijena karte. Ne možete imati kartu od 4 kune, to nigdje u Europi nema. Postoje neke stvari koje nije trebalo raditi, ali to ne mijenja ono što sam rekao, da je kod države i sukno i škare”, rekao je Kojić.

U stanje u Holdingu, kaže, nije upućen.

“Znam da je ZET izvučen van iz Holdinga, jer ih je opterećivao. Mislim da je on na razini pozitivne nule, možda”, rekao je Kojić.

On je pozornost javnosti izazvao kad je rekao da je sam sebi pisao pitanja da bi pristupio javnom natječaju.

“To sam namjerno napravio, ne zato da bih sam sebe blatio, nego da skrenem pozornost javnosti na to. Postoji deficit u zakonu, zakon je nedorečen, nema mehanizam koji upućuje na objektivni odabir članova povjerenstva koje provodi postupak izbora i natječaja, a nema propisano tko testove piše. U Europi postoji da je to centralizirano. Pročelniku nema tko napisati testove, to nisam radio samo ja, jer je nedorečen zakon. Moja je namjera ukazati na deficitarnost zakonskih odredbi”, rekao je Kojić.

“Svi govore i upiru prstom u fingirane natječaje, a oni su provođeni u skladu s deficitarnim zakonom. Mi smo napravili najbolje rješenje koje smo mogli. Nisam ja sam sebi pisao, dao sam nekom službeniku da napiše, ali to je isto kao da sam sam napisao, jer nema propisanog objektivnog pristupa tom problemu”, rekao je.

Kad su u pitanju upravni kapaciteti u Gradu, njih čine financije, kadrovi i razvojni dio. “Ako nemate jedan od ta tri dijela riješen, nećete ništa napraviti. Nema rješenja dok se to nema. Ja znam i sviđaju mi se njihovi razvojni prijedlozi. S novcem je problem, za kadrove, osim onih koji su se pojavljivali u kampanji, ja ne znam. Za programe je okej. Moj bi im savjet bio da ne tjeraju stručne insajdere van”, rekao je Kojić.