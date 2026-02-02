brza intervencija

Kod Šibenika izbila dva manja požara

I.V.

02.02.2026 u 23:32

Vatrogasci spašavaju
Vatrogasci spašavaju Izvor: Licencirane fotografije / Autor: JVP Ivanić Grad
Bionic
Reading

Dva požara izbila su na području Šibensko-kninske županije u ponedjeljak popodne

U 17.08 sati zaprimljena je dojava o požaru na otvorenom prostoru na području Vodica. Na intervenciju je izašao JVP Vodice s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je lokaliziran u 17:29h, a ugašen u 17:38h. Opožarena površina iznosi četiri metara četvornih.

Oko 19 sati planulo je na području Pirovca. Intervenirala su tri člana DVD Pirovac s jednim vozilom koji su vatru brzo ugasili. Opožareno je 12 metara četvornih, prenosi Šibenik.in.

vezane vijesti

preporučujemo

'ustavni udar'

'ustavni udar'

Benčić: 'Danas je osobito težak dan za hrvatsku demokraciju'
doček rukometaša

doček rukometaša

Što strane agencije pišu o Hrvatskoj? Srbi podsjećaju na ovaj potez
brončani rukometaši

brončani rukometaši

Plenković uoči dočeka o 'prozirnoj' ljevici i 'strategiji kaosa', poslao poruku i Tomaševiću

najpopularnije

Još vijesti