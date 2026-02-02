Kod Šibenika izbila dva manja požara

U 17.08 sati zaprimljena je dojava o požaru na otvorenom prostoru na području Vodica. Na intervenciju je izašao JVP Vodice s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je lokaliziran u 17:29h, a ugašen u 17:38h. Opožarena površina iznosi četiri metara četvornih.

Oko 19 sati planulo je na području Pirovca. Intervenirala su tri člana DVD Pirovac s jednim vozilom koji su vatru brzo ugasili. Opožareno je 12 metara četvornih, prenosi Šibenik.in.