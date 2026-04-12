snimka s birališta

Širi se video incidenta u Mađarskoj: 'Apsolutno odvratno'

I.J.

12.04.2026 u 19:10

Snimka incidenta
Snimka incidenta Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
Bionic
Reading

Društvenim mrežama širi se i snimka s jednog od birališta na kojem se, navodno, biračima ne dopušta samostalno glasanje, već se provjerava jesu li "označili ispravan izbor".

Mađari su u nedjelju glasali na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana. Prema posljednjim podacima Nacionalnog izbornog ureda, 77,8% birača izašlo je na birališta do 18:30 sati. Prvi rezultati izbora očekuju se večeras od 20 sati, kada će ih Nacionalni izborni ured početi objavljivati na službenoj stranici, uz osvježavanje svakih deset minuta.

>>Sve o izborima u Mađarskoj pratite OVDJE.

Nakon što je dao svoj glas na parlamentarnim izborima na biračkom mjestu u Budimpešti Orban je rekao da je "ovdje da pobijedi".

vezane vijesti

Mađari će ispisati povijest na izborima kada odaberu "između Istoka i Zapada", a oporbena stranka Tisza će pobijediti, rekao je vođa stranke Peter Magyar novinarima nakon što je glasao na biračkom mjestu u Budimpešti.

'Izborna prijevara Fidesza snimljena na kameri! Ljudi ulaze u biračke prostore i ne dopuštaju građanima da glasaju u privatnosti. Provjeravaju jesu li zaokružili 'pravi' krug. Apsolutno odvratno. S tim se suočavamo u Mađarskoj, stoji u objavi.

vezane vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti