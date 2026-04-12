Širi se video incidenta u Mađarskoj: 'Apsolutno odvratno'

Društvenim mrežama širi se i snimka s jednog od birališta na kojem se, navodno, biračima ne dopušta samostalno glasanje, već se provjerava jesu li "označili ispravan izbor".
Mađari su u nedjelju glasali na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana. Prema posljednjim podacima Nacionalnog izbornog ureda, 77,8% birača izašlo je na birališta do 18:30 sati. Prvi rezultati izbora očekuju se večeras od 20 sati, kada će ih Nacionalni izborni ured početi objavljivati na službenoj stranici, uz osvježavanje svakih deset minuta.
>>Sve o izborima u Mađarskoj pratite OVDJE.
Nakon što je dao svoj glas na parlamentarnim izborima na biračkom mjestu u Budimpešti Orban je rekao da je "ovdje da pobijedi".
Mađari će ispisati povijest na izborima kada odaberu "između Istoka i Zapada", a oporbena stranka Tisza će pobijediti, rekao je vođa stranke Peter Magyar novinarima nakon što je glasao na biračkom mjestu u Budimpešti.
'Izborna prijevara Fidesza snimljena na kameri! Ljudi ulaze u biračke prostore i ne dopuštaju građanima da glasaju u privatnosti. Provjeravaju jesu li zaokružili 'pravi' krug. Apsolutno odvratno. S tim se suočavamo u Mađarskoj, stoji u objavi.