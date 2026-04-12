Širi se video incidenta u Mađarskoj: 'Apsolutno odvratno'

Mađari su u nedjelju glasali na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana. Prema posljednjim podacima Nacionalnog izbornog ureda, 77,8% birača izašlo je na birališta do 18:30 sati. Prvi rezultati izbora očekuju se večeras od 20 sati, kada će ih Nacionalni izborni ured početi objavljivati na službenoj stranici, uz osvježavanje svakih deset minuta.

Nakon što je dao svoj glas na parlamentarnim izborima na biračkom mjestu u Budimpešti Orban je rekao da je "ovdje da pobijedi".