Noina arka postaje stvarnost: Čitave nacije već su se počele iseljavati zbog klimatskih promjena!

Možda se to nekima čini kao neki tuđi ili čak nepostojeći problem, međutim klimatske promjene već su ovdje, a i nama će stići pred vrata prije nego smo se nadali. Stanovnicima malih pacifičkih otočnih zemalja, poput Tuvalua, Kiribata ili Maršalovih Otoka, već su stigle. Tamošnji ljudi već su suočeni s egzistencijalnom prijetnjom i izvjesnim potpunim nestankom čitavih njihovih nacija. Priče o potrebi efikasnog odgovora na najveći izazov stoljeća koji je pred nama s COP-a 27 i drugih konferencija nisu tek puste tlapnje

Razina mora ubrzano i nezaustavljivo raste i, prema predviđanjima, ti otoci će za nekoliko desetljeća u potpunosti potonuti. No pogodni za život prestat će biti mnogo prije toga. Već sada učestale vremenske neprilike, cikloni i visoke plime plave otoke na načine na koje nisu nikad u prošlosti te ugrožavaju plodnu zemlju i zalihe pitke vode. Porast razine mora utjecao je na sve, od tla na koje se ljudi oslanjaju za sadnju usjeva do cesta i energetske mreže. Troškovi života postaju previsoki, uzrokujući odlazak čitavih obitelji i nestajanje same nacije.

Nisu samo te tri zemlje ugrožene. I tropski turistički raj Maldivi suočava se sa sličnom sudbinom. Prema nekim znanstvenim predviđanjima, čak 80 posto površine Maldiva moglo bi biti nepogodno za život do 2050. godine. No Tuvalu i Maldivi tek su početak priče. Više od milijarde ljudi u idućim desetljećima naći će se ugroženo klimatskim promjenama te će tražiti drugi prostor za život.

Više od milijarde ljudi suočit će se s raseljavanjem u roku od 30 godina jer klimatska kriza i brz rast stanovništva potiču povećanje migracija s 'velikim učincima' i za zemlje u razvoju i za one razvijene, prema analizi. Prema podacima Instituta za ekonomiju i mir (IEP), 1,2 milijarde ljudi živi u 31 zemlji koja nije dovoljno otporna da izdrži ekološke prijetnje s kojima se suočavamo.

Devetnaest zemalja suočenih s najvećim brojem prijetnji, uključujući nestašicu vode i hrane te veću izloženost prirodnim katastrofama, također je među 40 najmanje miroljubivih zemalja svijeta, pokazao je prvi IEP-ov registar ekoloških prijetnji. Predviđa se da će mnoge od zemalja koje su u najvećem riziku od ekoloških prijetnji, uključujući Nigeriju, Angolu, Burkinu Faso i Ugandu, također doživjeti značajan porast stanovništva, navodi se u izvješću, što će dodatno potaknuti masovna raseljavanja.

Na konferenciji COP27, koja se od 6. do 18. studenoga održava u Egiptu, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da se svijet opasno približava točki bez povratka, onoj koja će klimatske promjene učiniti nepovratnima, no rekao je i da je dobra vijest to da svijet ima znanje, financije i tehnologiju za borbu protiv klimatskih promjena te da spasa još ima. No pitanje je je li za Tuvalu i njihove susjede već prekasno.