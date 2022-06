Kiša i grmljavina, uz pad temperature. Doznajte kakvo nas vrijeme čeka u nastavku tjedna

U unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno s kišom i grmljavinom. Lokalno može biti izraženijih pljuskova uz veću količinu kiše, uglavnom prijepodne

Na sjevernom Jadranu će umjerena do jaka bura sredinom dana oslabjeti, dok će u Dalmaciji veći dio dana puhati umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 20 do 25, duž obale od 24 do 29 °C.



U četvrtak umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno obilnijom. Na Jadranu uz promjenljivu naoblaku češći lokalni pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno jugo, od sredine dana istočnjak i bura, prolazno i jugozapadnjak, a navečer podno Velebita na udare jaka i olujna bura.



Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 23, na Jadranu od 22 do 27 °C.