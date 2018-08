Kinezi preodgajaju muslimane, Britanci plaču za Rumunjima, a svijet strepi nakon tragedije u Genovi

Osim mosta Morandi u Genovi u Italiji se od 2004. srušilo 12 mostova i nadvožnjaka. Je li u kineskoj autonomnoj regiji Xinjiang dva milijuna pripadnika muslimanske etničke skupine Ujgura natjerano na preodgoj i indoktrinaciju? Japan 73 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata vraća kosti Korejaca koje su tjerali na prisilni rad. Britancima nedostaje 30 posto rumunjskih i bugarskih sezonskih radnika. Kako Katar spašava tursko gospodarstvo? O događajima koji su obilježili tjedan čitajte u pregledu Davorke Grenac

Rušenje mosta Morandi, glavne arterije između talijanske rivijere i francuske južne obale, prošloga je tjedna bila udarna vijest u svjetskim medijima. Istraga slijedi, na vidjelo dolaze upozorenja stručnjaka da je most bio godinama preopterećen i nedovoljno održavan, a javnost se podsjeća da Morandi nije prva takva nesreća u Italiji. Talijanima su izgleda mostovi slabija strana, jer se od 2004. srušilo 12 mostova i nadvožnjaka (sedmoro poginulih), među njima viadukt u Palermu urušen samo koji dan nakon svečanog puštanja u promet 2015.

Kad pogriješe arhitekti i građevinari, prasak je golem, te pod dojmom tragedije u Genovi, Deutsche Welle podsjeća na nedavne slične nesreće u svijetu. Kolumbijski most Chirajara trebao je povezivati dva tunela između Bogote i Villavicencia, ali uoči samog završetka radova ovoga siječnja, zbog konstrukcije greške pukao mu je jedan stup (petoro poginulih), te je cijela konstrukcija u srpnju morala biti dignuta u zrak. U Češkoj se tijekom obnove 2008. srušio most Studenka, a u gomilu čelika i betona zaletio se vlak brzinom 120 kilometara na sat. Godinu dana ranije u Minneapolisu se srušio most Mississippi (13 mrtvih). U Južnoj Koreji dobro pamte kolaps seulske robne kuće Sammpoong i 500 poginulih, a u ruševinama tekstilne tvornice Rana Plaza u Dhaki, glavnom gradu Bangladeša, smrt je našlo 1.135 osoba, mahom švelja.

'Neee, takvo što u nas ne postoji' – zanijekao je prošloga tjedna kineski dužnosnik pri UN-u u Ženevi, Ma Youqing, odgovarajući na pitanje Odbora za ljudska prava Ujedinjenih naroda o sumnji da je u zapadnoj autonomnoj regiji Xinjiang prisilno izolirano milijun pripadnika muslimanske etničke skupine Ujgura u svojevrsnom masovnom logoru.

UN-ovi stručnjaci također procjenjuju da je dva milijuna Ujgura natjerano na preodgoj i indoktrinaciju, čime je ta regija sa osam milijuna stanovnika pretvorena u 'tajnovitu zonu bez prava'.