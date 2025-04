Kineski hipersonični projektili mogu uništiti sve američke nosače aviona za 20 minuta. Ovo oružje je najbolja obrana

U slučaju kineskog napada na Tajvan, što mnogi stručnjaci smatraju mogućim do 2027. godine, posljedice bi mogle biti katastrofalne za američku mornaricu. 'Kineski arsenal hipersoničnih projektila može uništiti svih naših 10 nosača zrakoplova u prvih 20 minuta sukoba' , izjavio je američki ministar obrane Pete Hegseth prije nekoliko mjeseci. 'Kina gradi vojsku posebno dizajniranu za uništavanje SAD-a', upozorava Hegseth.

Dosadašnja testiranja i izazovi

Prva testiranja laserskog oružja na moru provedena su 2014. godine na brodu USS Ponce, gdje je 33-kilovatni laser uspješno uništio male ciljeve poput dronova i čamaca. Pet godina kasnije, mornarica je testirala i snažniji, 150-kilovatni laser na brodu USS Portland, ali ni taj sustav nije zaživio u masovnoj uporabi.

Najnoviji korak je instalacija lasera HELIOS na razarač Preble, koji je 2024. godine uspješno uništio zračni dron. Ipak, za obranu od hipersoničnih projektila mornarica treba znatno snažnije sustave.

Budućnost američke mornarice

Ford je zamišljen kao nosač zrakoplova koji će služiti sve do 2050-ih godina, s tehnologijama koje tek dolaze. No, širenje oružja poput DF-17 čini ga možda ranjivijim nego što su to bili njegovi prethodnici u posljednjih 80 godina. „Ako mornarica uspije ubrzati razvoj snažnog laserskog oružja na brodu – recimo, HELCAP+ – prije kineske invazije na Tajvan, Ford bi mogao ploviti morima bez straha od dostojnog protivnika“, zaključuje se u analizi.