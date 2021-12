Kiara odlazi u San Francisco! Klinika dala zeleno svjetlo, prikupljeno 18 milijuna kuna, no pitanje hoće li to biti dovoljno

Djevojčica Kiara Goršić iz Šibenika koja boluje od zloćudnog tumora odlazi u San Francisco. Uspjeli smo!, rekla je Kiarina majka nakon što je to večeras dogovoreno na videokonferenciji s ekipom iz klinike

Kiara je, dodaje majka, prvo hrvatsko dijete koje će primiti. Za dva dana će, ističe doznati sve detalje oko odlaska i konačne cijene liječenja, javlja HRT.

Riječ je o dva do pet milijuna dolara, no za dva dana iznos će biti jasnije definiran. Hrvatska javnost ponovno je pokazala veliko srce, stala na Kiarinu stranu i nesebično pomaže. Do sada je prikupljeno 18 milijuna kuna, ali uskoro će se znati je li to dovoljno.