FOTO Karnevalsko ludilo traje i u Splitu: Maskirana povorka prošetala do Prokurativa

I.H./Hina

15.02.2026 u 18:10

Splitska karneval
Splitska karneval Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U smotri karnevalskih skupina u splitskoj Fešti od maski koja se održava u nadjelju poslijepodne, sudjeluje će oko 600 maskiranih ljudi koji će proći od Zapadne obale do Prokurativa unatoč lošem vremenu i kiši

Karnevalska povorka započela je prolaskom skupina dječjih vrtića koju su predvodile mažoretkinje i bubnjari Glazbene škole Josip Hatze. Slijedi povorka regionalnih maski koju su organizirale udruge s područja grada Splita, drugih dalmatinskih županija te susjedne Bosne i Hercegovine, dok će na začelju proći limena glazba.

U 15 sati je na Prokurativama započeo program za djecu nakon čega se održava izbor najboljih maski.

Splitski karneval Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U foyeru splitskog HNK-a održat će se dva koncerta pod maskama za najmlađe, dok će u 17 sati na Prokurativama svi moći uživati prvo u nastupu Giuliana & Diktatora, a bogati karnevaslki program završit će koncertom Jasne Zlokić.

Pokladni dani u Splitu završavaju u utorak na Prokurativama, uz raznovrsni program već od poslijepodneva, a glazbeni vrhunac večeri bit će koncert Vojka V, jednog od najistaknutijih predstavnika domaće hip-hopa. Uz glavne koncerte na Prokurativama, glazba će se širiti i drugim dijelovima grada. Na Voćnom trgu će se održati "Party powered by UC" uz nastupe Malika (Cruise), Alena &amp; Joke, Iris, Mire i DJ Jocka, uz vizualnu podršku VJ Foxa.

Na Peškariji će pak svoj nastup imati Duple i Sola, Obrov je rezerviran za Pidžama Party uz Banana Zvuk, dok će se Ispod ure održati Open Mic program uz DJ setove, najavili su organizatori.

