KRNJEVALSKA POVORKA

FOTO Glavne zvijezde bili su Tomašević i Thompson, ali gorio je simbol socijalizma

  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'
  • Održan Kambelovski krnjeval i zapaljen krnje 'Yugo'

M.Č.

08.02.2026 u 22:12

U središtu pozornosti našli su se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i pjevač Marko Perković Thompson, koji su ove godine bili glavne “zvijezde” tradicionalne karnevalske povorke u Kaštel Kambelovac. Iako je krnje ove godine Tomašević, njegov lik ipak nije završio u vatri. Njegova lutka, naime, ima “rezerviran” nastup na većoj pozornici. Čuva se za središnji hrvatski dio programa na Riječkom karnevalu. Zato su Kaštelani pronašli drugo rješenje za završni čin - odlučili su zapaliti automobil Yugo.

popularno iz rubrike

NE POPUŠTA

NE POPUŠTA

Viktor Orban otišao korak dalje: 'Ukrajina je naš neprijatelj'
UZBUNA ZA ZRAČNI NAPAD

UZBUNA ZA ZRAČNI NAPAD

U tijeku je ruski udar balističkim projektilima na Kijev; Kličko: Ostanite u skloništima!
ZBOG 'PROPAGANDE'

ZBOG 'PROPAGANDE'

Iranska dobitnica Nobela za mir osuđena na još nekoliko godina zatvora: U lošem je stanju

najpopularnije

Još vijesti