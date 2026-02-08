FOTO Glavne zvijezde bili su Tomašević i Thompson, ali gorio je simbol socijalizma

M.Č. 08.02.2026 u 22:12

U središtu pozornosti našli su se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i pjevač Marko Perković Thompson, koji su ove godine bili glavne “zvijezde” tradicionalne karnevalske povorke u Kaštel Kambelovac. Iako je krnje ove godine Tomašević, njegov lik ipak nije završio u vatri. Njegova lutka, naime, ima “rezerviran” nastup na većoj pozornici. Čuva se za središnji hrvatski dio programa na Riječkom karnevalu. Zato su Kaštelani pronašli drugo rješenje za završni čin - odlučili su zapaliti automobil Yugo.