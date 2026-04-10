Tramvaj iskočio na Savskoj: Nešto je bilo u tračnicama

Prema informacijama ZET-a, zastoj tramvajskog prometa počeo je u 6.10 sati na raskrižju Trga Dražena Petrovića i Savske ceste, u smjeru centra grada. Do incidenta je došlo kada je tramvaj linije 12 iskliznuo iz tračnica kod Cibone, a kao mogući uzrok navodi se strani predmet na pruzi.

Zbog zastoja linija 3 prometuje skraćeno, od Savišća do Savskog mosta. Linije 9 i 12 preusmjerene su s uobičajene trase te iz smjera Savske/Jukićeve/Vodnikove prometuju Jukićevom i Ilicom, pri čemu je linija 12 nastavila redovnom trasom dok je linija 9 vozila preko Zrinjevca i Glavnog kolodvora.