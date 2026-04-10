Tramvaj iskočio na Savskoj: Nešto je bilo u tračnicama

Zbog iskliznuća tramvaja u Savskoj cesti u jutarnjim satima došlo je do značajnih poremećaja u tramvajskom prometu u Zagrebu, a na snazi je i izvanredna regulacija prometa
Prema informacijama ZET-a, zastoj tramvajskog prometa počeo je u 6.10 sati na raskrižju Trga Dražena Petrovića i Savske ceste, u smjeru centra grada. Do incidenta je došlo kada je tramvaj linije 12 iskliznuo iz tračnica kod Cibone, a kao mogući uzrok navodi se strani predmet na pruzi.
Zbog zastoja linija 3 prometuje skraćeno, od Savišća do Savskog mosta. Linije 9 i 12 preusmjerene su s uobičajene trase te iz smjera Savske/Jukićeve/Vodnikove prometuju Jukićevom i Ilicom, pri čemu je linija 12 nastavila redovnom trasom dok je linija 9 vozila preko Zrinjevca i Glavnog kolodvora.
Na dijelu trase od Ljubljanice do Savske ceste putnike prevoze autobusi, priopćio je ZET.
Od 6.45 sati dio linija postupno se vraćao u redovni promet, pa su tako linije 4, 13, 14 i 17 ponovno prometovale uobičajenim trasama. Također, autobusi linije 107 (Jankomir – Žitnjak) nastavili su redovito voziti do početno-krajnjeg stajališta Jankomir.
Glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba potvrdio je za 24 sata da su interventne službe odmah izašle na teren.
'Interventna ekipa je na licu mjesta i žurno rade na ponovnoj uspostavi redovitog prometa', rekao je Zeba.