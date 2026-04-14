Mnoštvo američkih minolovaca žuri prema Bliskom istoku: Sprema se rizična operacija

Kretanje američkih minolovaca iz Pacifika prema zapadu sugerira da su u tijeku pripreme za razminiranje Hormuškog tjesnaca

Kretanje američkih minolovaca iz Pacifika prema zapadu sugerira da su u tijeku pripreme za razminiranje Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih pomorskih pravaca na svijetu, piše TWZ. Dva broda klase Avenger, stacionirana u Japanu, uočena su kako plove prema zapadu. Njihovo premještanje dolazi nakon izjava američkog predsjednika o planovima uklanjanja iranskih mina iz tjesnaca, uz istodobnu najavu američke blokade iranskih luka.

USS Chief (MCM-14) and USS Pioneer (MCM-9) Avenger-class mine countermeasures ships coming into Singapore - April 8, 2026

Američko Središnje zapovjedništvo, U.S. Central Command (CENTCOM), objavilo je da su ‘snage započele pripreme za uklanjanje mina’, dok su razarači USS Frank E. Peterson i USS Michael Murphy prošli područjem kako bi osigurali sigurnost plovidbe. Iako nisu specijalizirani za razminiranje, njihovi sustavi mogu pomoći u detekciji mina. Trump je za Fox News izjavio: ‘Dovodimo i klasične minolovce’, dodajući da operacije već traju u određenom obliku.

They probably have a couple of mines in the Strait of Hormuz.

Neobični potezi i preraspodjela snaga Američka mornarica je ranije imala minolovce u regiji, no oni su zamijenjeni modernijim brodovima klase Independence, koji su povučeni iz Bahreina neposredno prije sukoba i premješteni u Aziju. Jedan od njih, USS Tulsa, sada je ponovno na putu prema zapadu. U međuvremenu su USS Chief i USS Pioneer viđeni u Singapuru i na putu kroz Malajski tjesnac, a prema navodima američkih medija, upućeni su prema području odgovornosti CENTCOM-a.

USN TRACKING: Pushing MCM Capabilities West

Checking in on the US Navy's LCS footprint using recent imagery and AIS data.



🇸🇬Sembawang: Only the USS Santa Barbara (LCS-32) remains pierside in Singapore.

🇲🇾Reviewing historical AIS, her sister ship, USS Tulsa (LCS-16), went dark on…

Rizična operacija u napetom okruženju Razminiranje Hormuškog tjesnaca iznimno je složen i opasan zadatak, dodatno otežan američkom blokadom i mogućom eskalacijom sukoba. Prema CBS News, Iran je postavio mine tipa Maham 3 i Maham 7, koje reagiraju na zvuk i magnetski potpis brodova. The New York Times navodi i da je Iran izgubio evidenciju dijela mina, što dodatno komplicira situaciju. Osim toga, Teheran i dalje raspolaže projektilima, dronovima i besposadnim čamcima koji bi tjesnac mogli pretvoriti u vrlo opasnu zonu.