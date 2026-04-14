Mnoštvo američkih minolovaca žuri prema Bliskom istoku: Sprema se rizična operacija

Kretanje američkih minolovaca iz Pacifika prema zapadu sugerira da su u tijeku pripreme za razminiranje Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih pomorskih pravaca na svijetu, piše TWZ.
Dva broda klase Avenger, stacionirana u Japanu, uočena su kako plove prema zapadu. Njihovo premještanje dolazi nakon izjava američkog predsjednika o planovima uklanjanja iranskih mina iz tjesnaca, uz istodobnu najavu američke blokade iranskih luka.
Američko Središnje zapovjedništvo, U.S. Central Command (CENTCOM), objavilo je da su ‘snage započele pripreme za uklanjanje mina’, dok su razarači USS Frank E. Peterson i USS Michael Murphy prošli područjem kako bi osigurali sigurnost plovidbe. Iako nisu specijalizirani za razminiranje, njihovi sustavi mogu pomoći u detekciji mina.
Trump je za Fox News izjavio: ‘Dovodimo i klasične minolovce’, dodajući da operacije već traju u određenom obliku.
Neobični potezi i preraspodjela snaga
Američka mornarica je ranije imala minolovce u regiji, no oni su zamijenjeni modernijim brodovima klase Independence, koji su povučeni iz Bahreina neposredno prije sukoba i premješteni u Aziju. Jedan od njih, USS Tulsa, sada je ponovno na putu prema zapadu.
U međuvremenu su USS Chief i USS Pioneer viđeni u Singapuru i na putu kroz Malajski tjesnac, a prema navodima američkih medija, upućeni su prema području odgovornosti CENTCOM-a.
Rizična operacija u napetom okruženju
Razminiranje Hormuškog tjesnaca iznimno je složen i opasan zadatak, dodatno otežan američkom blokadom i mogućom eskalacijom sukoba.
Prema CBS News, Iran je postavio mine tipa Maham 3 i Maham 7, koje reagiraju na zvuk i magnetski potpis brodova. The New York Times navodi i da je Iran izgubio evidenciju dijela mina, što dodatno komplicira situaciju. Osim toga, Teheran i dalje raspolaže projektilima, dronovima i besposadnim čamcima koji bi tjesnac mogli pretvoriti u vrlo opasnu zonu.
U regiju se upućuju i dodatni američki resursi, uključujući brod USS John L. Canley, sposoban za podršku operacijama razminiranja i nadzora.
Iako su američki i iranski dužnosnici nedavno razgovarali u Pakistanu nakon najave primirja, pregovori su završili bez konkretnog napretka.
