Kanadski premijer ima odriješene ruke: Parlamentarna većina osigurana

Izbori su u ponedjeljak održani u Ontariju i Quebecu, a Carneyjeva Liberalna stranka već je osvojila dvije izborne jedinice u Torontu, javljaju kanadski mediji. U posljednjoj izbornoj jedinici, onoj u Terrebonneu u Quebecu, rezultati bi mogli biti poznati tek u utorak.

Mark Carney, bivši guverner središnje banke – kanadske, ali i engleske, iznenadio je prošlogodišnjom pobjedom na parlamentarnim izborima, no tada nije uspio osigurati apsolutnu većinu mandata.

Novim pobjedama na djelomičnim izborima njegovi liberali u donjem domu parlamenta s 343 mjesta došli su do 173 zastupnika. Posljednji premijer koji je imao većinu u parlamentu bio je Justin Trudeau u razdoblju od 2015. do 2019. godine, piše France Presse.