Kalinić o mogućnosti da bude kandidat za gradonačelnika: 'Sve karte su na stolu'. Imao je i poruku za Plenkovića i Milanovića

Pavle Kalinić, pročelnik zagrebačkog gradskog Ureda za upravljanje hitnim situacijama i bliski suradnik Milana Bandića, komentirao je činjenicu da na Bandićevu pogrebu neće biti premijera Andreja Plenkovića ni predsjednika Zorana Milanovića

Smatra da bi zamjenica Milana Bandića Jelena Pavičić Vukičević, koja će voditi Zagreb do izbora u svibnju, trebala nastaviti taj posao. Ona sama jučer je otklonila mogućnost da bude kandidatkinja.

"Oni su obaviješteni, Stožer će dati smjernice. Trebat će držati razmak i nositi maske kako ne bi došlo do zaraživanja ljudi. Nadam se da se to neće dogoditi", rekao je Kalinić.

"Oni još imaju priliku da se predomisle, to ide njima na dušu', kazao je Kalinić u Dnevniku Nove TV.

O mogućnosti da on uđe u utrku za gradonačelnika Zagreba Kalinić kaže kako je za to imao ambicije prije 15 godina kada je vjerovao u prosperitet Hrvatske.

"Ne mogu sada odgovoriti na to pitanje, bih li bio dobar ili loš kandidat, možda bih nekog uvrijedio, ali sve su karte na stolu. Ambicije za to sam imao nekada davno prije nego je 800 tisuća ljudi otišlo jer nije željelo živjeti u Hrvatskoj. Nije 15 tisuća ljudi izginulo za to", poručuje Kalinić.