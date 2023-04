Kakva je sezona pred nama? 'Zadržavanje konkurentnosti je presudno'

Monika Udovičić, ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove u Ministarstvu turizma i sporta, rekla je kako je Hrvatska turistička zajednica (HTZ) napravila anketu od 7.-10. travnja prema kojoj su očekivanja od 160 tisuća turističkih dolazaka i 550 tisuća noćenja u ovom periodu.

'To su rezervacije, ali sve pokazuje da će se to i ostvariti.', rekla je te dodala kako je to iznad rekordne 2019. godine. Napominje kako se vidi da smo već u prvom kvartalu 'dobro krenuli'.